拜登2.3兆美元來了 受惠股在哪？

美國總統拜登在 3/31 提出高達 2.35 兆美元的 8 年新刺激法案，規模超出市場預期，民主黨更強調要力拚在夏季前通過此法案，刺激股市強勁上漲。此次法案包含什麼內容？如果想跟著美國大政府投資，哪些類股才有機會？

1. 新刺激法案為何而來？重點在哪？

儘管美國經濟在後疫情時代持續好轉，然而上百萬的人仍處於失業狀態，其中資源較缺乏的美國家庭更是深受打擊，且根據歷史經驗通常需要 3 – 5 年的時間才能恢復景氣衰退前的就業水準。同時，為了全面替美國已逐漸崩潰的基礎建設升級，新任總統拜登提出這份《美國就業法案》，計畫透過重建基礎建設提升美國競爭力，並創造更多的就業機會。

資料來源：美國白宮，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。

此項法案包含大規模的修復、重建高速公路、港口、機場等運輸交通系統，其中提及將用電動車取代目前許多的傳統交通設備。同時，針對近期時常中斷的電網進行更全面的鋪設，要求網路觸及過去無法抵達的地方。振興「美國製造」的製造業，強健美國供應鏈的安全，並且對於科技進行更多的人才培訓和研發投入。

這些法案內容將有助刺激建築與原物料、工業、基礎建設和乾淨能源產業的需求。而且規模將是 1960 年後前所未見的基礎建設規模，有望鞏固美國企業競爭力，開創美國經濟榮景，進而以改善財富分佈不公的方式，讓美國內需更上一層樓。

2. 乾淨能源是本次亮點

拜登選前對於乾淨能源的友好態度，明顯落實在本次刺激法案當中，針對乾淨能源投入的金額占比超過 47%。相較於近期其它法案，本次法案對乾淨能源投入的程度之大，甚至超過去年歐元區的投入，在歐美強強聯手推動 2035 年前高比重無碳電力的目標之下，乾淨能源成為主流能源已經勢在必行。

資料來源：World Resources Institute，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/7。

3. 加稅傷害企業盈餘？純屬一次性影響

此次法案提高企業稅率的計畫，讓一部分的人擔憂影響企業盈餘和股市表現。根據高盛分析師的預估，如果企業稅提高至 28% 將使企業明年 EPS 減少 9%。目前提出的加稅方案提議將約為 21% 的國內企業稅率提高至 25~28%，海外收入稅率則從 12.5% 提高近兩倍至 21%，一旦成真對於收入大多來自海外的公司會有較大的影響，例如科技業和通訊服務業等。

資料來源：Trading economics、Tax Policy Center，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/8。股市表現採標普 500 價格指數年度報酬率，由於成立時間限制而不含股息、股利，期間各為 1928 – 1942、1949 – 1952、1967 - 1968。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

但其實不需要高估加稅對於股市的影響，上圖整理過去企業稅率提高期間美國股市的表現。除了在 1929 年時出現巨大跌幅（但主因為經濟衰退而不是企業加稅），其他加稅期間股市依舊有相當好的表現。而且，在經濟強勁成長的期間，盈餘快速成長的力道會超越加稅的負面影響，根據彭博混合未來 12 個月 EPS 成長預估值為 77.3%，大幅高於加稅的影響幅度（資料時間：2021/4/8）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著美國大政府投資，選擇相關基金才能全面掌握

美國景氣與財政支出有緊密連結，這次的基建法案將大幅提高美國財政支出，對提高美國企業競爭力與生產力有長期正面效果。除了與基建法案密切相關的產業（如乾淨能源、工業、原物料和基礎建設等類股）將受惠之外，也有利整體股市長期表現。可以接受較高風險的人，適合透過持有特定產業基金來掌握這波商機，而較為保守的人，則可以選擇投資整體美國股市。

鉅亨精選基金

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