〈台股風向球〉Q1財報利多攻勢啟動 震盪盤堅挑戰站穩萬七

台股上周續漲 282 點，最高衝上 17016 點再寫新猷，周線連 3 紅，驚驚漲格局不變，隨著美股道瓊和標普指數均續創新高，加上目前正處台股法說旺季，法人認為，基本面仍有利做多，雖短線有過熱疑慮、萬七關卡前可能震盪加劇，但類股仍可望輪動，盤勢維持震盪盤堅格局。

籌碼面來看，外資終結連 2 周淨賣超，一周來買超近 330 億元，外資積極回補友達、台積電、旺宏、日月光投控等大型電子股，其中，外資連 5 個交易日買超台積電，終結 1 月中旬以來周周賣超台積電的態勢，只要趨勢不變，將有利後續指數站穩萬七大關上。

美股道瓊指數上周五終場收紅近 300 點，刷新歷史新高，標普更是連續第三個交易日創新高，多頭氣焰，接下來一周，需觀察美國 4 月 12 日將舉行半導體虛擬峰會，討論全球半導體短缺問題。

由於美國商務部近日再度將 7 家中國企業與機構納入貿易黑名單，美中貿易戰尚未明顯緩和，不過，美國氣候特使柯瑞將在本周訪問中國，是拜登政府首位高級官員拜訪中國，美中關係情勢變化值得注意。

美股超級財報周本周起也開始登場，包括摩根大通、富國銀行、高盛、美國銀行、花旗集團、摩根士丹利和可口可樂將發布第一季營運成績。

群益投顧表示，本周起美國重量級企業財報將密集公布，市場預估第一季美國企業獲利將年增 20.32%，增幅擴大，而下半年隨著各州陸續解封，且財政、貨幣寬鬆與疫苗進展加速，今年各季獲利均呈雙位數成長。

台股方面，最受矚目的台積電法說會將於 4 月 15 日登場，法人圈等待台積電解惑相關議題，包括台積電如何看待下半年市況、赴美國設廠、為中企業代工生產的處理器遭美國認定應用在軍事用途、車用晶片如何緩解缺貨等。

永豐投顧指出，台股自 3 月底突破下降壓力線以後，多頭攻勢不斷，明顯是楔型整理後型態，未來還有空間，不過，大盤周 K 出現上影線，上攻風險增加，整數關卡前應會再次整理，指數區間看 16800-17200 點。