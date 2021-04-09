〈台股盤後〉萬七閃退爆大量 短多下車收16854點 周線仍漲282點

台股今 (9) 日開高走低，早盤一度衝破「萬七」大關，但落袋為安賣壓湧出，鋼鐵、IC 設計漲多拉回，高低點震盪高達 200 點，終場加權指數下跌 72.34 點、收在 16854.1 點，力守 5 日線，最後一檔爆量 179 億元，使得成交值爆出 4362 億元，創 2/26 以來最大量；惟本周仍上漲 282 點，周線連 3 紅。

台股最高攻到 17016.13 點，續改寫歷史新高，不過，隨後受到獲利了結賣壓衝擊，指數一度急殺逾百點，盤中最低達 16815.59 點，高低點落差達 200 點，所幸面板股逆勢上漲，加上台塑集團撐盤，收斂跌勢。

台積電雖然開高 618 元，但盤中翻黑走弱，收盤下跌 3 元，收在 610 元；聯電早盤開高來到 55.2 元，盤中也走疲，終場下跌 1.85%，收在 53 元；股王大立光跌 2.58% 最為弱勢，收在 3030 元；聯發科最高來到昨日創下的歷史高價 1030 元，但後繼無力股價翻黑，終場又跌破千元大關，收在 999 元，跌逾 2%。

漲多股拉回也是今天壓力所在，鋼鐵股中春雨、威致、中鋼構、新鋼、千興、東和鋼鐵、盛餘等都很疲弱；IC 設計的合邦、太欣更是跌停作收，安國、金麗科都重挫超過 9%，通泰也大跌超過 8%，九暘、旺玖、新唐、研通、敦泰、亞信等都下挫 4-7% 不等，為盤面上最弱勢族群。

不過指數回檔後，面板、DRAM、塑化股接棒反彈，面板雙虎中的友達漲超過半根停板，群創漲 2%，而 DRAM 的華邦電亮燈收漲停；塑化的聯成也以漲停作收，中石化、台塑四寶都滿面洪。

整體來說，台股今天 17000 點雖然曇花一現，但是第一金投信表示，台股在內資加碼、外資回頭的拉抬下，加上產業需求熱絡，調漲價格聲音不斷，企業獲利有望強勁成長，且類股呈現良性輪動，雖然遇到漲多回吐賣壓阻礙，但預期緩步盤堅格局不變。