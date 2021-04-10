國泰金首季EPS達4.32元 創史上最強第一季紀錄 暫居金控獲利王

國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布自結 3 月稅後純益 207.9 億元，累計首季稅後純益 570.3 億元，較去年同期大幅成長 143%，每股稅後純益 (EPS) 高達 4.32 元，創下同期史上新高紀錄。蟬聯每股獲利王的富邦金目前尚未公布獲利數字，國泰金暫居金控整體獲利王與 EPS 王冠軍。

國泰金無論單月或累計獲利都有倍數以上的成長，之所以繳出史上最強第一季成績，是因為金雞母國壽大賺所挹注，國壽因為投資績效良好，避險成本控制得宜，投報率表現亮眼，利差益持續擴大，光是 3 月稅後純益 156.3 億元，累計稅後獲利更是海賺 493.4 億元，年成長 224%，單月、累計稅後純益皆創歷年同期新高。

國泰世華銀行 3 月稅後純益 20.9 億元，本月維持高活存比，存放款成長動強勁，手收業務表現穩健，資產品質亦維持良好；累計 1~3 月稅後純益 64 億元，EPS 為 0.59 元。

其他子公司方面，國泰產險 3 月個體簽單保費 20.4 億元，位居市場第二，各項業務穩定推展。國泰證券各項業務穩定推展，3 月稅後純益 2.2 億元。國泰投信各項業務穩定推展，3 月稅後純益 1 億元。