〈高端腸病毒疫苗〉台灣、越南最快下季申請藥證 明年上市銷售

高端疫苗 (6547-TW) 腸病毒 71 疫苗三期臨床試驗順利解盲，總經理陳燦堅表示，最快下季向台灣、越南主管機關申請藥證，由於此次試驗為滾動式審查，取證時間有望縮短，力拚明年啟動銷售，自費與公費市場雙軌並進，初期年產量約 300 萬劑。

陳燦堅提到，由於腸病毒 71 型屬於區域型病毒，且東南亞國家出現機率高，其中越南每 2-4 年會出現腸病毒感染，單日感染人數、發生率高，因此三期臨床試驗除台灣有收案外，也增加越南。

依照高端疫苗規劃，腸病毒 71 疫苗順利解盲後，除會將數據結果發表國際期刊外，預計今年第 2、3 季向台灣、越南主管機關申請藥證，由於臨床試驗期間與相關單位採滾動式審查，最快 8-12 個月後取得藥證，力拚明年啟動銷售。

陳燦堅表示，6 歲以下小朋友約需施打 2 劑、2 個月嬰兒可能需要施打 3 劑，隨著台灣生育率降低，初估台灣每年疫苗需求量約 100 萬劑；海外方面，目前中國約銷售 3 款腸病毒疫苗，不過疫苗品質仍被受質疑，且東南亞為未來主力銷售市場，預計疫苗上市後，年產能初步約 300 萬劑，最大可擴增至 500 萬劑。

至於新冠疫苗方面，高端正在進行新冠疫苗二期臨床試驗，近期受試者已陸續施打第二劑，外界關注目前施打人數與進度，陳燦堅僅透露，目前第二劑施打狀況良好，會依照計畫完成試驗。