台驊Q1營收寫新猷 Q2海空高運價市況可望延續

受到海空運運價高漲的帶動下，貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收達 18.47 億元，月增 0.29%，年增 74.84%，創單月次高，僅次今年 1 月，而第一季合併營收也衝上 58.93 億元，年增 133.16%，創單季新高紀錄。

展望後市，台驊認為，物流需求仍然強勁，在海、空、鐵路運輸艙位供給吃緊下，第二季高運價市況將持續。

台驊說明，由於疫情造成美國塞港和缺工問題未解，大量船舶滯留於美國海上等待進港卸貨時間延長，加上貨物從亞洲出口需求力道持續強勁，造成船舶供給短缺，訂艙難度高，海運運價仍維持在高檔。

不過，台驊受惠於良好的供應商關係和業務規模優勢，推升第一季海運營收達 38.66 億元，年增 208.87%，並創歷史新高，也較上季增 32.61%。

截至目前，美國因塞港及缺工、歐洲因蘇伊士運河堵塞影響歐亞線供給，迫使航商執行減班因應，艙位短缺狀況嚴峻。

空運業務方面，由於半導體、5G 和電動車等運輸需求持續熱絡、疫苗運輸也占據部分空運運力，但客載貨機仍有近 50% 停飛，空運艙位同樣相當吃緊，推升第一季營收達 13.09 億元，年增 57.45%。

進入第二季後，在海運缺船、缺艙狀況更為嚴峻下，海轉空貨物增加，航空公司也陸續調整歐美長程線運價，台驊預料高運價市況將持續。

另外，台驊指出，中歐 / 中俄鐵路業務第一季營收達新台幣 2.64 億元，季增 77.17%，年增 96.76%，主要是因鐵路運費遠低於空運，與海運相當，但運輸時間僅需海運的 3 分之 1，疫情後已成為許多客戶主要的運輸工具。

台驊統計，蘇伊士運河堵塞事件後，受惠於轉單效益，台驊鄭州站鐵路業務單周業務量成長 30%。