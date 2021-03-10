台驊董座：Q1營運非常好 今年一帆風順 高運價將成常態

貨攬業者台驊 (2636-TW) 去年獲利創高，董事長顏益財今 (10) 日表示，今年船舶需求仍大於供給，有助運價維持高檔，今年第一季表現將延續去年持穩強勁，全年營運也將「乘風破浪一帆風順」，看好海、空運可望維持高檔不墜，並成新常態。

顏益財認為，上半年歐美長程線運價仍維持在高水位，而海運缺櫃、缺艙問題下半年可望開始緩解，不過，下半年全球經濟有望逐步復甦成長，屆時步入第三季傳統海運旺季，加上航運產業結構因疫情而轉變，今年航運市場仍持續熱絡。

顏益財指出，去年船舶供給量僅成長 2.9%，預計今年也僅成長 3.4%，不過，今年需求成長有望達 5%，尤其亞洲到美國線貨量成長上看 8%，有助運價維持高檔，同時，在經歷疫情過後，三大海運聯盟也不至於再回到過往的殺價狀況。

對於後疫情時代，台驊認為，企業對供應鏈的思維模式將由即時庫存轉為安全庫存，加上疫情緩和、美國紓困補助款刺激消費支出動能成長，上半年度亞洲出口至歐美需求仍相當強勁。

空運方面，由於半導體、相關電子零組件需求強勁，且第二季起疫苗運輸需求將占掉大量空運運能，在目前客載貨機仍有 50% 以上停飛的情況下，顏益財看空運運價也將支撐在高檔。

不過，顏益財也說，若運價略微下調，可使運量進一步增加，反而有利船公司獲利更多，其中，可留意 SCFI 指數 (上海出口集裝箱運價指數) 作為觀察指標，只要落在 1400-2000 點左右，船公司獲利都會樂觀，目前 2800 點則有點過頭。