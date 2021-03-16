中菲行去年EPS 8.62元寫新高 賺贏過去三年總和

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (16) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 10.86 億元，年增 169.02%，每股純益 8.62 元，賺贏過去三年總獲利，也寫下年度獲利新高紀錄。

董事會同時通過，擬配發現金股利 5.2 元，股票股利 0.8 元，合計配股、配息 6 元，配息率 60%，以今日收盤價 69.2 元計算，現金殖利率 7.5%。

中菲行去年合併營收 229.49 億元，年增 28.9%，營業毛利 37.37 億元，年增 26.28%，毛利率 16.28%，年減 0.34 個百分點，營業利益 12.2 億元，年增 142.18%，營業利益率 5.32%，年增 2.49 個百分點。

中菲行去年第四季合併營收為 61.64 億元，年增 27.09%，營業毛利 9.31 億元，年增 16.96%，毛利率 15.11%，年減 1.29 個百分點，營業利益 2.17 億元，年增 76.42%，營業利益率 3.5%，年增 0.96 個百分點，稅後純益 2.44 億元，年增 162.37%，每股純益 1.94 元，創歷年同期新高。

中菲行認為，隨著疫苗持續施打，解封和客機開始增加運作，將提升空運供給艙位，上半年雖仍可望維持目前高價現狀，但須觀察下半年能否繼續維持。

為強化營運效益，中菲行自 3 月起推動組織變革 2.0，原本管理各區域的區域管理中心，將整合成集團管理服務中心 (Central Service Center)，藉此快速因應市場變化。