台驊去年獲利翻倍 EPS 4.72元 擬配息3.2元 雙創新高

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日召開董事會通過去年財報，全年稅後純益 5.42 億元，年增 117.63%，每股純益 4.72 元，寫獲利新高，去年第四季每股純益達 1.65 元，也創單季新高；董事會決議，擬配發現金股利 3.2 元，為歷年來最多，以今日收盤價 47.7 元計算，現金殖利率 6.7%。

台驊去年合併營收 151.6 億元，年增 34.66%，營業毛利 24.68 億元，年增 22.52%，毛利率 16.28%，年減 1.61 個百分點，營業利益 6.96 億元，年增 134.58%，營業利益率 4.59%，年增 1.95 個百分點。

台驊去年第四季合併營收 48.68 億元，年增 64.2%，營業毛利 7.32 億元，年增 40.4%，毛利率 15.03%，年減 2.55 個百分點，營業利益 2.17 億元，年增 158.3%，營業利益率 4.46%，年增 1.64 個百分點，稅後純益 1.89 億元，年增 256%，每股純益 1.65 元，並創單季新高。

台驊今日也公布 2 月合併營收達 18.41 億元，月減 16.49%，年增 271.07%，創單月次高紀錄，台驊樂觀看待，今年海空運價均有望維持在高水平。

法人認為，進入 2021 年後海空運市況仍相當熱絡，台驊第一季淡季不淡，預料有望再繳出同期新高獲利成績。