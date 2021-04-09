天津飛騰遭美制裁 世芯-KY、祥碩出貨恐受限

美國商務部以破壞國家安全與外交利益為由，將天津飛騰等 7 家中國企業列入實體清單，台灣相關協力廠世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW)，受利空消息衝擊，雙雙亮燈跌停，一舉摜破所有均線。

外媒報導，天津飛騰所研發的超級電腦，可模擬超音速載體的散熱及拖力，被用於研發解放軍針對台灣及美國航空母艦的超音速飛彈，當中的晶片委由台積電 (2330-TW) 與世芯製造。

業界表示，從過往美國商務部制裁華為海思的情況來看，台積電未來不會再承接天津飛騰訂單，不過由於其營收貢獻微乎其微，台積電營運可望不受影響，但相對世芯來說，由於其高度倚賴天津飛騰，營運衝擊恐最大，祥碩也承接部分訂單，未來出貨也相對受限。

世芯自 2019 年底，受惠天津飛騰 CPU 進入量產，營收、獲利大爆發，天津飛騰也成為世芯最大客戶，占其營收比重高，不過，隨著客戶被列入實體清單，世芯無法交由台積電生產，尤其世芯也承接其他中國在地 CPU 業者訂單，未來美方若擴大制裁，恐進一步影響世芯出貨動能。

除了世芯外，祥碩近年也受惠中國去美化趨勢，切入中國 CPU 業者天津飛騰、龍芯等客戶，去年中國地區營收比重也達 1 成，此次客戶遭制裁，也干擾後續成長力道。

7 家涉及為中國軍方製造超級電腦的中企和政府實驗室，包括天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子、國家超級計算濟南中心、深圳中心、鄭州中心以及無錫中心。