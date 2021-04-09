〈台塑四寶業績發表〉四寶Q1獲利634億元已達去年87% 南亞EPS寫同期新高

台塑四寶今 (9) 日公告第一季財報，四寶今年第一季共大賺約 634 億元，一掃去年同期虧損陰霾，也較上季大增逾 47%，甚至達到去年全年獲利 726.94 億元的 87%；其中，南亞與台塑化 EPS 同攀近 10 季以來高點，南亞更寫下歷年同期新高。

台塑四寶今年第一季受惠各國消費動能復甦，國際油價走揚，加上德州冰風暴等事件導致市場供給吃緊，石化產品價格大漲，帶動營運飆升。

台塑 (1301-TW)

台塑第一季營收 606 億元，季增 10.9%，年增 44.2%；稅後純益 149 億元，季增 39.7%，較去年同期轉盈，每股純益 2.35 元，近 6 季高點。

台塑第一季受惠原油價格上漲，加上 2 月中旬美國德州暴風雪，石化產品供不應求，推升市場行情，利差擴大，帶動營業利益較上季與去年同期大幅成長。

南亞 (1303-TW)

南亞第一季營收 897.1 億元，季增 13%，年增 36.8%；稅後純益 176.53 億元，季增 44.93%，年增 16.5 倍，每股純益 2.23 元，近 10 季高點，也是歷年同期新高。

南亞第一季受惠各國消費動能顯著增加，加上又有德州氣候、日本地震、及蘇伊士運河擱淺等事件，使原物料供給不足、交期普遍延長、產品漲價。

需求方面，遠距商務、5G、AI、物聯網的持續發展，及電動車、智慧車行業，在多重因素帶動下，第一季本業獲利大增，業外投資收益也大幅成長。

台化 (1326-TW)

台化第一季營收 841.54 億元，季增 15.7%，年增 30.6%；稅後純益 128.74 億元，季增 31.85%，較去年同期轉盈，每股純益 2.2 元。

台化第一季受惠市場需求強勁，疫情影響逐漸降低，全球經濟呈現復甦，推升成品價格及加工價差，帶動本業獲利成長，轉投資收益也較上季與去年同期大增。

台塑化 (6505-TW)

台塑化第一季營收 1302.99 億元，季增 25.4%，年減 5.3%；稅後純益 179.84 億元，季增 75.8%，較去年同期轉盈，每股純益 1.88 元，近 10 季高點。

台塑化第一季受惠產油國擴大減產，使油價大幅回升，煉油事業購料與存貨利益較上季增加；烯烴事業也因下游需求強勁，及美國德州冰風暴致許多石化廠停工，市場供給吃緊，價格上漲，帶動本業獲利成長。