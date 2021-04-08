【富蘭克林】雙收益策略 完全掌握資金輪動行情

受惠疫苗加速接種為疫情降溫以及主要國家大規模刺激政策帶動，全球經濟可望於今年度見到強勁復甦，依據國際貨幣基金 (IMF) 四月份最新全球經濟展望報告，今年全球經濟成長率預估自一月份預期的 5.5% 進一步上修至 6%，將為四十年來最高水準，IMF 同時強調，當最終取消政策支持時，各國決策者應逐步縮減支持，以避免斷崖式的大幅調整。

富蘭克林證券投顧評估，廣泛的經濟復甦將挹注各類型企業獲利成長動能，推動市場充沛資金於各區域股市與類股之間輪動，尤其去年表現較為受抑的金融、能源、工業等價值型循環性股票，可望持續領銜擔綱推動今年股市表現要角。此外，新興市場有為數眾多具備全球競爭優勢的企業，但股價水準相對成熟市場同儕明顯折價，預期評價面優勢將吸引資金轉進。整體而言，建議投資人可透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場雙收益平衡型基金進行核心配置，掌握多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克表示，美國大規模刺激政策效益將逐步發酵，經濟動能回升將帶動 2020 年表現落後的類股有望在 2021 年前其領先市場表現，我們認為金融與能源類股相較科技股更具有評價面的吸引力，但依舊看好科技和醫療產業的股利有望增加，債市方面，布局靠向中短期券種，降低利率彈升風險，儘管 2020 年成長、動能型股的表現優於價值和景氣循環類股，但我們傾向更有投資紀律的方法，評估各方面的潛在影響，尋求低基期和參與景氣復甦的成長契機。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場經濟已由倚賴商品輸出轉向倚賴科技發展，透過領先的創新技術進而改變整個新興市場的產業發展模式。數位創新尤為我們密切關注的趨勢發展，這將有助我們尋得在技術與創新方面具備獨特競爭優勢的企業，同時也關注能受惠於新興市場消費滲透率提升與消費升級長期趨勢的企業。不過，較佳的現金流、強勁的財務體質、資本效率提升與較低的循環性等新興市場企業利基，都未能完全反應在新興股市的股價表現上，預期評價面優勢將會是未來驅動新興股市表現的重要動能。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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