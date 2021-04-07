〈美股早盤〉市場聚焦Fed 3月會議紀要 美股開盤狹幅震盪

美股周三 (7 日) 開盤狹幅震盪。截稿前，道瓊工業指數小漲 52 點或 0.2％，那斯達克綜合指數跌 0.3%，標普 500 指數漲 0.07％，持續徘徊於高點，費半跌 0.5％。投資人正在等待聯準會 (Fed) 的 3 月會議紀要，關注 Fed 官員對於通膨和經濟復甦的態度。

Fed 3 月會議紀要預計在台北時間凌晨 2:00 公布。先前 Fed 於 3 月會議維持基準利率和購債規模不變。並重申繼續維持寬鬆的貨幣政策基調。

本周市場持續消化一連串優於預期的經濟數據，除非農就業大增，服務業和製造業 PMI 更接連創下多年新高。央行長期的政策支持加上投資人對於強勁經濟擴張的期望，將股市推升至前所未有的高點。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 預計在大規模財政和貨幣政策刺激的催化下，美國經濟可望持續繁榮至 2023 年。

目前對於通膨升溫破壞市場穩定的擔憂已有所緩解，自年初急遽攀升後，美債殖利率近期趨於穩定。截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.665％。

殖利率下滑為科技股帶來一些喘息空間。截稿前，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US) 小幅上揚，蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 微跌。

截至台北時間周三 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 52.92 點或 0.16%，暫報 33483.16 點

那斯達克綜合指數下跌 38.52 點或 - 0.28%，暫報 13659.86 點

標普 500 指數上漲 2.93 點或 0.07%，暫報 4076.87 點

費半下跌 16.48 點或 - 0.50%，暫報 3249.62 點

台積電 ADR 下跌 0.29% 至每股 122.09 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.665%

紐約輕原油下跌 0.35% 至每桶 59.12 美元

布蘭特原油下跌 0.21% 至每桶 62.61 美元

黃金下跌 0.37% 至每盎司 1736.50 美元

美元指數上漲 0.01% 至 92.355 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 3.10％，至 138.10 美元。

超越肉類周二宣布，鄰近上海、位於嘉興經濟技術開發園區的新廠將投入營運，作為該公司在美國以外地區的第一座端到端生產基地，有望顯著提升當地的產品生產與分銷速度。

諾基亞 (NOK-US) 早盤上漲 0.75％，至 4.03 美元。

芬蘭電信設備大廠諾基亞與聯想集團 (Lenovo) 宣布就一項長期的專利訴訟達成和解，該案涉及聯想使用多種諾基亞的影片壓縮技術。諾基亞表示聯想將向其支付淨差額，但未透露協議條款。

騰訊 ADR(TCEHY-US) 早盤下跌 9.51％，至 76.60 美元。

騰訊南非大股東 Prosus 計畫出售約 1.92 億股的騰訊股份，涉資規模達 1,411 億港元。但該公司表示長期仍看好騰訊業務潛力，承諾至少 3 年內不會再減持。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月貿易帳報 - 711 億美元，預期 - 703 億美元，前值 - 682 億美元

美國 2 月貿易逆差擴大至 711 億美元，創下歷史新高 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 87.6 萬桶

華爾街分析：

Credit Agricole SA 全球宏觀策略師 Xavier Chapard 表示，隨著實質經濟增長和通膨數據回升，尤其是在美國，股價和長債殖利率將在未來幾個月繼續成長。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球市場策略師 David Kelly 表示，美國經濟正在感受到疫苗廣泛接種和財政刺激兩大強力措施的初始效應。雖然現實情況仍不穩定，初步跡象已顯示復甦正在加速，暗示回歸正常的速度將較於幾個月前的預期來的更快。

短期內，經濟擴張跡象可能繼續提振股市，然而也有策略師警告，接下來增長腳步恐趨緩。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Binky Chadha 表示，短期內宏觀經濟加速增長將繼續支撐股市，系統性的策略買盤和回購可望推動股價上揚。但隨著增長步伐在未來 3 個月內達到頂端，該行預計將出現 - 6% 至 - 10% 的顯著盤整。