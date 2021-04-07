驚傳中國限制外銀在中國放款 要求拋售有價證券

週二 (6 日) 紐約時報引述三名知情人士指出，中國已推出新規定大幅限制外商銀行在中國拓展業務的能力，降低它們對本土中資銀行的競爭力。其中兩位知情人士稱，上週三生效的另一條規則要求許多外資銀行減少放款，並賣出手中債券和其他投資。

知情人士指出，去年 12 月和今年 1 月中國主管機關推出一系列新規定，對外資銀行可從海外向中國移轉的金額作出限制。

3 月初中國銀保監主席郭樹清曾提到，擔心國外金融市場的泡沫問題。而今已有不少外媒報導，中國當局為阻止大量資金流入中國引發惡性通膨，開始設下重重限制。

這些知情人士說，新規定已在全球銀行業和依賴這些銀行貸款的在中國外資公司圈引發騷動。他們擔心，新規定可能會讓外資企業在取得營運成長所需資金時更加依賴中國國有銀行。有分析指出，這可使中國未來就貿易、人權、地緣政治和其他棘手問題與美國和其他國家對抗時，提供另一個潛在施力點。

由於外資銀行業擔心引來進一步的監管措施，銀行和產業團體一直不願公開談論這些新規則。不過「紐約時報」看到的中國歐盟商會 (European Union Chamber of Commerce in China) 今年 1 月寄給中國人行的信件中，該機構對限制轉帳金額表達了擔憂。

中國領導人過去曾一直不斷強調會逐步降低圍繞在中國金融體系所設置的壁壘，讓歐美的銀行有更多機會在這個全球第二大經濟體系中能拓展業務。