疫情催化 凱基投信：投資聚焦八大趨勢 選「勢」不選市

今 (2021) 年全球經濟正從新冠肺炎疫情中逐步復甦，不過疫情催化了世界的轉變，在趨勢的更迭下，不同產業、題材的個股輪流領先，有鑑於此，凱基投信今 (7) 日表示，投資全球股票基金應該跳脫指數框架，聚焦創新、趨勢，選「勢」不選市，以追求長期報酬。

凱基投信與全球最大的主動資產管理公司之一 Wellington Management 合作，推出「凱基環球趨勢基金」，聚焦長期影響人類生活的八大趨勢，包括：汽車產業革新、全球聯網、氣候變遷、金融科技、新零售、消費偏好改變、人工智能、醫療保健創新。

凱基投信凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，資本市場的投資軌跡都是以產業趨勢為脈動，從歷史經驗來看，2008 年前全球化浪潮帶動原物料的漲勢，近年來卻是由數位經濟及新能源稱霸市場，每個年代趨勢引領不同股票題材貢獻表現，投資人選擇全球股票投資的難度也漸提高。

翁毓傑表示，在全球股票的投資藍海中，不乏有表現優異的產業和企業，挑選全球股票基金應跳脫指數框架，聚焦「創新」才能預見「趨勢」。

根據 Bloomberg 資料，比較各趨勢產業指數與 MSCI AC 世界指數各年度報酬，明顯可發現各個創新產業指數近 1 年、3 年及 5 年的累積報酬率多勝過 MSCI AC 世界指數，其中，AI 及大數據、乾淨能源與網路經濟三個創新產業，5 年的累積報酬率甚至超過 200%，多出大盤 1 倍以上的漲幅。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示，跟著趨勢投資，並與時俱進，是創造超額報酬的關鍵。而觀察過去全球股市每年表現最強的前 1% 個股，多分佈於不同產業，因此，「凱基環球趨勢基金」瞄準趨勢投資，打破國家、區域、產及主題的框架，由下而上發掘各產業中優異報酬的題材機會。