手機、家電銷售撐腰 三星首季獲利勁增44% 

南韓三星電子周三（7 日）公布第一季初步財報，由於智慧型手機、電視和家用電器銷售強勁，營業利益成長 44%，不過美國晶片廠因受冬季暴風雪影響停產，預料晶片收益下滑。

三星預估今年 1 月至 3 月的營業利益為 9.3 兆韓元（82 億美元），與 Refinitiv SmartEstimate 分析師的預估相符。

首季營收將達 6.5 兆韓元，較去年同期成長 17%。三星將於本月稍晚時候公布包含各部門表現的詳細財報。

消息公布後，三星股價下跌 0.2%，而南韓綜合指數（KOSPI）上漲 0.2%。今年以來三星股價累計上漲 6.2%，而 KOSPI 指數的漲幅為 8.8%。

手機、家電事業 Q1 亮麗

分析師推測，三星手機部門的營業利益可能成長逾 1 兆韓元，達到約 4.15 兆韓元。

根據研究機構 Counterpoint 數據，三星旗艦機 Galaxy S21 比前一代熱賣，在 1 月推出後的六周期間以二比一的幅度領先，主因 S21 起始售價較前款 S20 低了 200 美元。

電視和家電部門獲利可能成長逾一倍至約 1 兆韓元，主要受益於居家辦公需求。三星在電視和家電領域的競爭對手樂金電子周三也公布初步財報，首季營業利益為 1.5 兆美元，刷新公司紀錄，反映居家熱潮方興未艾。

晶片事業獲利恐下滑

不過三星晶片事業首季獲利恐下滑 20% 至 3.6 兆韓元，原因是擴大國內生產增加成本支出，再加上 2 月德州冰風暴導致美國晶片廠停工。

彭博報導指出，三星美國晶片廠停產一個多月，分析師預估損失約 3,000 億韓元。南韓證券公司 HMC Securities 的副總裁 Greg Roh 表示，停產不僅影響三星中階智慧手機產品，也影響豐田汽車零組件生產。

三星晶片廠同行美光 (MU-US) 受惠全球遠端工作需求提升，上月預估第三季營收將優於分析師預期。

據 TrendForce 數據顯示，1 月至 3 月的 DRAM 晶片價格較前三個月上漲 5.3%，分析師預估，目前買家仍爭相搶購晶片，未來晶片短缺現象恐將持續下去。