LG公布Q1財報初值 營益、營收皆創歷史新高

根據南韓 LG 電子 (066570-KR)7 日 (週三) 公布 2021 年 Q1 財報初值，顯示本業業績的營業利益年增 39.2% 至 1 兆 5178 億韓元，營收年增 27.7% 至 18 兆 8057 億韓元，皆創下該公司成立以來的單季新高紀錄。

市場預測 LG 電子 2021 年 Q1 的營業利益會高於 1 兆韓元，實際表現大幅超越市場預期。若與 LG 在 2009 年 Q2 1 兆 2438 億韓元的紀錄相比，今年 Q1 營業利益高出近 3000 億韓元，是相隔 12 年刷新紀錄。Q1 營收也超越 2020 年 Q4 的 18 兆 7826 億韓元，締造新猷。

受到疫情重創的全球經濟正出現復甦傾向，人們的消費行為在沉寂相當長一段時間之後也開始回彈，帶動 LG 電子的高級家電與電視機業績增長。

證券業認為，LG 電子的家電空調部門 (H&A) 單季營收可能首次突破 6 兆韓元、營業利益也可望超越 8000 億韓元。涵蓋電視機業務的家庭娛樂部門 (HE) 在 OLED 電視及 NanoCell 電視之類的高階產品帶動下，單季營收可能年增 3 成。

包含智慧型手機在內的行動通訊部門則連續虧損，LG 日前決定撤出相關業務。