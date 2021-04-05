〈美股早盤〉強勁非農振奮市場 道瓊、標普齊刷新高 特斯拉漲6%

上周的強勁非農報告幫助提振市場情緒，美股周一 (5 日) 再飆新高。截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或 0.9％，標普 500 指數漲 0.88%，雙雙衝上歷史高位，那斯達克綜合指數也漲 0.85％，費半漲 1.2％。因第 1 季交車量再創新高，特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲超 6％。

美國勞工部上周五 (2 日) 公布強勁的非農就業數據，3 月新增非農 91.6 萬人，遠超市場預期，且增幅寫下去年 8 月以來最大，失業率則降至 6%。

強勁招募力道幫助提振市場對於美國經濟復甦的信心，美國銀行 (BAC-US)、摩根大通(JPM-US)、波音(BA-US) 和陶氏化學 (DOW-US) 等受惠於經濟復甦的銀行及工業原物料類股周一開盤普遍上揚。

與此同時，拜登政府仍在努力讓一項規模達 2.25 兆美元的基礎建設計畫獲得國會支持。共和黨參議員 Roy Blunt 周日呼籲，若拜登想讓基建計劃獲得通過，應將計畫規模縮減至約 6150 億美元，同時將更多重點放在道路和橋樑修築等實體建設。

稍後市場將繼續關注最新的美國工廠訂單和 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI)。

截至台北時間周一 (5 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 297.97 點或 0.90%，暫報 33451.18 點

那斯達克綜合指數上漲 114.53 點或 0.85%，暫報 13594.63 點

標普 500 指數上漲 35.52 點或 0.88%，暫報 4055.39 點

費半上漲 38.37 點或 1.18%，暫報 3278.55 點

台積電 ADR 上漲 0.73% 至每股 125.71 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.718%

紐約輕原油下跌 2.15% 至每桶 60.13 美元

布蘭特原油下跌 2.10% 至每桶 63.50 美元

黃金下跌 0.20% 至每盎司 1725.00 美元

美元指數下跌 0.24% 至 92.83 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 6.62％，至 705.55 美元。

特斯拉上周公布今年 Q1 電動車交付量近 18.5 萬輛，遠超分析師共識預期，同時創下紀錄新高。在繳出傲人交付成績後，多家券商紛紛上調特斯拉目標價，當中又以 Wedbush 預期的 1000 美元最高。

GameStop(GME-US) 早盤下跌 10.16％，至 172.00 美元。

GameStop 周一 (5 日) 表示，計畫未來幾個月內按市價出售至多 350 萬股普通股，籌資規模約 10 億美元，用於加速公司轉型和強化資產負債表。

Roblox(RBLX-US) 早盤上漲 3.87％，至 67.34 美元。

線上遊戲平台 Roblox 3 月 10 日於紐交所直接上市，參考價每股 45 美元，上市首日收盤價便達 69.5 美元，將市值推升至 450 億美元。

因看好增長前景，高盛和大摩分別將 Roblox 股票評級設為「買入」(Buy) 和「增持」(Overweight)，並將目標價定在 81 美元和 80 美元。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 服務業 PMI，預期 60.2，前值 60.0

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 綜合 PMI，前值 59.1

台北時間 22:00 將公布美國 2 月工廠訂單月增率，預期 - 0.5%，前值 2.6%

台北時間 22:00 將公布美國 3 月 ISM 非製造業 PMI，預期 58.5，前值 55.3

台北時間 22:00 將公布美國 2 月耐用品訂單月增率終值，預期 - 1.1%，前值 - 1.1%

華爾街分析：

針對強勁非農報告，PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 認為，市場已開始作出反應，對於股市走向抱持樂觀態度。

Commonwealth Financial Network 全球投資分析師 Anu Gaggar 表示，這反映出防疫限制措施取消、疫苗接種加速以及財政刺激的加持。他同時警告，就業和薪資加速增長可能催生價格上行壓力，並考驗 Fed 的耐心。

富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家 Sam Bullard 表示，Fed 此前一再強調，在就業和通膨達到目標水平以前不會改變貨幣政策立場。儘管有一些 Fed 官員認為通膨上升只是暫時性的，但他懷疑似乎有部分官員正在反駁這種說法。