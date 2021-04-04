〈觀察〉市場庫存水位低 自行車廠今年將沒有淡季仍是好年

由日本變速器大廠 Shimano 最新提出的年度財測資料顯示，預估最新年度的銷售值將有高達 20% 的成長，自行車關鍵零組件的及時趕上供應鏈，也將稍稍紓解自行車整車廠的缺料之苦，在歐美自行車市場庫存水位仍低的同時，自行車廠今年將沒有淡季，也仍將是個好年。

自行車三雄 2020 年受惠疫情刺激需求成長，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及桂盟 (5306-TW) 營運表現表現亮麗，營收、獲利全都創新高，全數賺回超過一個股本，去年股利都由 7 元起跳，其中巨大配發的每股 8 元現金股利最高。

而在全球經過新冠疫情衝擊，不僅大大改變全球消費者的生活型態，健康與運動意識也大幅提升；加上各國政府持續提倡節能減碳，鼓勵騎乘自行車及電動自行車，並增加建置自行車車道與補貼購買自行車的預算，巨大預期市場仍將持續供不應求的狀況。法人也認為，巨大及美利達 2021 年的業績將有雙位數的成長。

目前全球自行車市場庫存水位降至歷史低點，而自行車供應鏈也出現缺料問題待解，以日本 Shimano 變速器為例，目前訂單交貨時間仍達 6-7 個月，但在市場需求強勁之下，Shimano 在設法解決以縮短交貨期，同時，預估最新年度的銷售值將會有高達 20% 的成長。

此外，另一股推升自行車整車廠成長的力道，則在於獲法人看好的的電動自行車崛起及高度成長趨勢，台商自行車雙雄的巨大及美利達全球自行車銷量市占率分為 3.8% 與 2.3％，歐美電動車銷量市占率為 4.7% 與 5.2%，兩大自行車廠鏈條供應商桂盟，主管看好歐美電動自行車的高附加價值及高成長性，同時，因電動自行使用的金屬鏈條規格需求、平均單價更甚於自行車，此一浪頭加上日本 Shimano 的增加變速器銷售以解除原物料荒，都有助於帶動桂盟今年業績的成長。

桂盟在 2020 年底已完成總產能增加 10% 的擴廠案，以因應市場市場快速走高的需求。