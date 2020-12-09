桂盟11月營收6.31億元創次高 估榮景可維持至明年Q3

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 自行車鏈需求持續暢旺，非自行車鏈事業銷售也恢復成長，今 (9) 日公布 11 月營收達 6.31 億元，創歷史次高，月增 15.59%，年增 45.07%；前 11 月營收 54.7 億元，年增 15.38%，已超越 2019 年全年營收。

桂盟認為，依目前市場高度需求及低量庫存來看，市場榮景可維持到 2021 年第三季，同時，桂盟也已完成 10% 產能擴充因應。

桂盟第三季營收 18.2 億元，年增 38%，稅後純益則 4.7 億元，年增 70%，雙創歷史新高，單季每股純益 3.7 元，前三季稅後純益 10.66 億元，每股純益為 8.46 元。

桂盟預估，第四季營收將再挑戰歷史新高水準，且獲利因修補市場銷售較預期暢旺，彌補了匯兌損失，單季獲利不排除超越第三季 4.7 億元水準，桂盟 2020 年也將賺回超過一個股本。

桂盟主管指出，受新冠肺炎疫情影響，消費者開始改變原有交通及運動休閒方式，桂盟今年以來自行車鏈條銷售年成長 20%，汽車內鏈、車庫門鏈條銷售都成長 10%，唯獨機車鏈條銷售下滑 10%。

由桂盟出貨結構來看，今年以來自行車鏈條營收占比高達 80%，此部門 20% 銷售成長幅度，為今年以來營收及獲利成長的主要動能。

桂盟主管認為，進入秋冬後，歐美地區疫情持續攀升，估將持續推升未來幾季入門自行車款及補修市場的需求，而目前各工廠的產能利用率仍維持高檔，桂盟已部署增加 10% 產能來因應未來整體自行車市場的增長。

依目前自行車市場態勢來看，桂盟認為，市場庫存仍偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估這波需求可持續到明年第三季後，尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減。