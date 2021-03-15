桂盟去年三率三升獲利同創高 EPS 12.02元 擬配7.2元現金股利

金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 董事會今 (15) 日通過 2020 年財報，受惠自行車市場需求成長，以及稼動率攀升，去年三率三升創新高，獲利也賺回超過一股本，同寫新猷，每股純益 12.02 元；董事會決議去年盈餘每股擬配發 7.2 元現金股利，依今天收盤價 199 元計算，現金殖利率為 3.62%。

桂盟去年營收 61.3 億元年增 17%，毛利率 45.99%，年增 5.08 個百分點，稅後純益為 15.15 億元，創新高，年增 50.34，每股純益 12.02 元。

桂盟主管指出，2020 年受新冠疫情影響，自行車產業出現供應出現短缺，在因應各項防疫措施下，導致自行車供應鏈停滯近 2 個月，而自行車每年需求穩定，市場庫存在供應不及下，開始出現短缺，同時，因為疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，加上各國政府鼓勵民眾以自行車做為代步出行工具、補助購買零件等政策措施，帶動對自行車需求更甚以往。

桂盟主管表示，這一波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，逐漸延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款也出現強勁需求，造成自行車供應不及，許多民眾改以在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚，對自行車零件供應商而言，除了要趕上對整車廠的需求，也要加緊對補修市場的供應。

以目前市場所需，桂盟主管表示，在庫存補充與市場需求增加，未來幾季自行車熱度不減，目前各工廠的產能利用率仍維持高檔，桂盟並已部署增加 10% 產能，以因應未來自行車市場成長的需求。

近年來，電動輔助自行車 (e-bike) 熱潮興起，各品牌無不推出多款 ebike 來對應市場需求。桂盟因應此市場風潮，也已推出電動自行車專用鏈條，2020 年電動自行車專用鏈出貨量年增達 20%，2021 年也將規劃增加更多產能來因應電動自行車的需求。

桂盟的非自行車零件各事業部銷售，去年第四季起回到成長軌道，非自行車應用是桂盟未來營運上另一個成長驅動力。

同時，桂盟建置的擴產設備已陸續加入生產，今年前 2 月營收 11.14 億元，年增 71.14%，在自行車族群中，營收表現強勁。