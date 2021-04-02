〈美股熱門股〉拜登政策釋利多 美光率半導體股勁揚 微軟獲美陸軍大單漲2.8%

美光漲，財報優、併購鎧俠傳言 + 拜登半導體政策

美光 (MU-US) Q2 財報告捷後，也傳出併購快取記憶體公司鎧俠的消息，周四（1 日）股價上漲 4.76%，以每股 92.41 美元作收。

由於晶片吃緊情勢未退，投資人也希望美國總統拜登提出的基建法案，能有效提振國內晶片製造業，費半周四大漲 3.7%。

美光贏得分析師一致好評，FactSet 調查 34 位分析師中至少有 21 位上調目標價，其中 Evercore ISI 的分析師 C.J. Muse 對美光評級為優於大盤表現，目標價為 135 美元。

微軟獲美國陸軍大單，上漲 2.79%

微軟 (MSFT-US) 獲美國陸軍 12 萬套 AR 頭戴裝置採購大單，激勵周四股價上漲 2.79%，收 242.35 美元，供應商 Intevac 大漲 13.85%。

該筆採購合約為期十年，價值上看 218.8 億美元。AR 頭戴裝置的「整合式視覺擴增系統」(IVAS)，能把指揮官的訊息投射到士兵頭戴的投影面板，還具備夜視等功能，微軟日前表示進入生產階段。

分析師點評 Netflix 前景可期，股價勁揚 3.40%

Netflix(NFLX-US) 雖然首季營收表現不佳，但華爾街分析師看好其在市場主導地位，調升評級，周四股價上漲 3.40%，收 539.42 美元，為三周來最大漲幅。

投資策略公司 Piper Sandler 將該股評為「增持」，原因是 Netflix 用戶持續增加，價格溫和調漲以及原創內容豐富，替該股創造長期獲利的機會。彭博報導，目前有近 70% 的投資公司看好 Netflix，只有 11% 的公司看壞。Netflix 的目標價高出目前股價約 13%。

疫苗出包，Emergent BioSolutions 慘摔 13.4%

嬌生 (JNJ-US) 因代工新冠疫苗工廠出包，報廢 1,500 萬劑疫苗，周四股價下跌 0.92%，收 162.83 美元。發生疏失的代工廠 Emergent BioSolutions(EBS-US) 周四股價暴跌 13.4%，收 80.46 美元。

在外媒披露疫苗出包事件後，嬌生隨即發表聲明，指出此次意外為人為疏失，該批疫苗尚未進入完成生產階段並已報廢，不影響 5 月底向美國供應 1 億劑疫苗的能力。

