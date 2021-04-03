〈Q2產業景氣展望〉NAND Flash市況提前回溫 價格可望反轉走揚

市場原先預期，今年上半年 NAND Flash 恐持續供過於求，不過，在筆電、資料中心與手機等應用持續帶動下，NAND Flash 價格已於 3 月止跌，市況提前回溫；業者均看好，第二季市況將反轉、NAND 有機會小幅漲價，甚至有業者認為，下半年隨著旺季來臨，NAND Flash 可能面臨供給短缺。

慧榮 (SIMO-US) 表示，由於手機、資料中心、PC 等需求續強，預估 NAND Flash 第二季有機會小幅漲價，且因市場供需健康，今年價格估將持穩，漲幅也不會太大。

威剛 (3260-TW) 則指出，晶圓代工產能吃緊，導致 SSD 控制 IC 供貨受限，帶動 NAND Flash 消耗量擴大，加上智慧手機、資料中心需求持續回溫，NAND Flash 市況優於預期，合約價已提前在上半年漲價，看好 NAND Flash 產品第二季可望價量齊揚。

宇瞻 (8271-TW) 也預期，在 NAND Flash 提前拉貨效應帶動下，4 月價格可能上漲，第三季市場甚至恐面臨供給短缺情況。

研調機構 TrendForce 認為，隨著 PC OEM、中國手機品牌廠需求持續挹注，加上第二季起資料中心客戶恢復採購動能，且 NAND Flash 控制器供給吃緊問題仍存在，刺激買方積極備貨，預估第二季 NAND Flash 價格將從第一季的小幅下跌 5-10%、轉為將上漲 3-8%。