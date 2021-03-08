三星德州廠控制晶片產能5月才可望復工 群聯、慧榮將受惠

受德州暴風雪襲擊影響，三星德州奧斯汀廠從農曆春節期間被迫停工，據三星向客戶發出的通知指出，NAND 控制晶片 4 月仍有超過 9 成產能受影響，整體控制晶片產能得待 5 月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 等廠商將受惠。

三星德州奧斯汀廠產能包括 14 奈米與 28 奈米 (及更成熟製程)，14 奈米製程生產包括 5G 智慧型手機用 RF 收發器、4G 手機的 AP、PCH、NAND 控制晶片等，而 28 奈米以上產線則生產包括 OLED DDIC、CIS、NAND 控制晶片等產品。

據傳，三星近期向客戶發出通知，更新德州奧斯汀廠的復工進度，其中，NAND 控制晶片 4 月仍有超過 9 成產能受影響，整體控制晶片產能得待 5 月，才可望陸續恢復生產，並表示正持續尋求備援方案，將盡力縮減對客戶的影響。

由於三星 NAND 控制晶片得待 5 月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，相關廠商包括群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 可望受惠。

因應代工廠產能吃緊，半導體產品價格全面調漲，群聯也從去年第四季開始調漲 NAND Flash 控制晶片價格，漲幅約 15-20%，在成本持續墊高、供給吃緊下，甚至有部分客戶漲價幅度達到 5 成；在三星仍未能復工 NAND 控制晶片產能下，有利價格進一步向上走揚。