〈Q2產業景氣展望〉MCU旺季再增溫 台廠營運可望攀高

由於 MCU 廣泛應用在日常生活產品，隨著各類應用持續復甦，MCU 需求自去年第四季急遽升溫，動能也延續至今年全年，尤其第二季適逢傳統旺季，加上漲價效應，盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW) 將迎來最強旺季，法人看好，相關業者營收多可創下歷史新高。

業者指出，儘管 MCU 傳統旺季為第二季，但第一季受惠客戶急單持續湧入，營收表現已明顯優於往年同期，從各家前 2 月營收來看，盛群、凌通年增幅分別達 45%、60% 以上，松翰、新唐更有超過倍數的成長。

展望第二季，各家 MCU 業者目前訂單仍遠大於取得產能，上季未出貨訂單也順延至第二季，加上本季開始，將全面反映 8 吋晶圓代工、後段封測成本上揚，漲價效應加持下，營收除了可望優於第一季，獲利成長力道也更勝往年。

盛群為台廠首家喊漲的業者，也已有客戶訂單下至 2022 年，尤其看好安防、BLDC (無刷馬達) 兩大產品線，其中，安防受惠客戶取得認證，今年出貨量可望較去年倍數成長，BLDC 因產品擴大導入至縫紉機、吸塵器與按摩槍等，出貨量也有機會倍增。

松翰則搭上遠距辦公、居家教學熱潮，受惠筆電、外接視訊鏡頭銷售熱絡，影像控制晶片訂單直透第三季，同時去年切入中國教育市場，獨家提供客戶點讀筆 OID 晶片，也將陸續放量，挹注旺季營運。