慧榮總座：明年成熟製程缺貨情況 恐更嚴重

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章指出，成熟製程缺貨情況嚴重，只要美中貿易戰未解決，缺貨就無解，且明年情況可能更嚴重；記憶體市況方面，NAND Flash 價格已提前止跌，第二季可望小幅上漲。

苟嘉章指出，受驅動 IC、電源管理 IC、MCU、CIS 等需求量暴增影響，加上過去幾年成熟製程沒有太多新產能加入，成熟製程缺貨情況嚴重，包括 40 奈米、55 奈米、65 奈米、90 奈米，及 0.13 微米、0.18 微米等，市場供給均相當吃緊。

另一方面，苟嘉章指出，美中貿易戰破壞市場原先平衡的供應鏈，目前晶圓代工大廠如台積電、三星等廠商，不願意花錢擴產成熟製程，而願意擴產的中芯國際則受美國政府限制採購相關半導體設備影響，因此只要美中貿易戰未解決，成熟製程缺貨情況就無解。

苟嘉章認為，半導體缺貨的衝擊預計第二季底就會顯現，在產能嚴重不足下，已不是漲價的問題，而是漲價也拿不到貨；目前晶圓代工廠產能配置已看到 2022 年，業界憂心明年成熟製程缺貨情況會更嚴重。

對於記憶體市況，苟嘉章指出，DRAM 市況佳、價格持續上漲；NAND Flash 原先市場預期今年恐將供過於求，但由於手機、資料中心、PC 等需求續強，NAND 價格已於 3 月提前止跌，預估第二季有機會小幅漲價，且因市場供需健康，今年價格估將持穩，漲幅也不會太大。

