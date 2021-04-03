〈Q2產業景氣展望〉油價等原物料上揚 電腦周邊醞釀漲價潮

受到上游供應鏈缺料問題加劇，加上油價持續在 60 美元震盪，漲價風潮也吹向電腦周邊零組件廠，業者因應成本持續上揚，預計第 2 季起向客戶調整新一輪價格，其中音箱製造商東科 - KY(5225-TW) 確定調漲 3-4%、鍵盤廠精元 (2387-TW) 則依照不同產品調整價格。

疫情催生宅經濟商機並帶動筆電需求強勁，整體市場供需失衡，上游關鍵零組件缺料狀況未解，報價更持續走揚，電子業漲價風潮也從上游延伸至終端系統和產品。

此外，美國景氣轉強，國際用油出現復甦趨勢，帶動國際原油價格走揚，近期價格維持在 60 美元震盪，各界掀起漲價風潮下，電腦周邊零組件廠撐過去年疫情考驗後，今年不得不跟進調漲。

東科 - KY 去年受到疫情、零組件成本上揚衝擊，但為滿足客戶訂單，不計代價復工，成本也大幅提高，營運陷入虧損，預計將從第 2 季開始調漲 3-4%，且客戶反映都很正向。法人估，隨著價格調整，毛利率有望回溫，第 2 季有望單月轉盈，目標全年轉盈。

精元雖然不受到市場缺料影響，但其他零組件廠缺料問題未解，也將影響公司出貨狀況。精元坦言，上游原物料持續上漲，已針對不同產品向客戶洽談新價格，最快第 2 季開始調漲，但漲幅仍尚不明確。