廣達筆電、伺服器雙引擎 亞系外資喊買目標價117元

代工大廠廣達 (2382-TW) 在遠距商機發酵、雲端需求成長下，去年筆電出貨量創下歷史新高，衝上 5980 萬台，展望今年，亞系外資看好廣達將持續受惠筆電、伺服器需求成長，其中，廣達在 Chromebook 市場已居領導地位，因此，維持買進評等，目標價上看至 117 元。

亞系外資表示，廣達筆電需求強勁，加上囊括 Chromebook、Macbook、電競筆電等消費性產品，產品組合多元，統計廣達去年在筆電代工市場拿下 38% 市占，預期今年廣達筆電成長性將再優於市場平均的 6%，出貨量年增 18%，依去年出貨量推估，廣達今年筆電出貨量將上看 7000 萬台。

雖然短期零組件缺料狀況嚴重，但亞系外資認為，廣達在零組件供給上具備強勁的議價與管理能力，因此影響有限。

另一方面，隨著資料中心伺服器需求升溫，亞系外資同樣看好，廣達雲端伺服器前景，預估去年伺服器業務成長約 1 成，今、明兩年則可望在資料中心建置遞延效應發酵下，年增 16%、24%，加上歐美電信商積極導入 O-RAN 開放架構，廣達又有與樂天合作的基礎，可望受惠。

在筆電、伺服器雙重引擎在動下，亞系外資對廣達重申買進評等，目標價則從 107 元進一步上調至 117 元。