大立光3月營收40.11億元年減26% 估4月因感測器缺料將再下滑

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2021 年 3 月營收為 40.11 億元，符合法人預期，月增 24.84%，年減 26.33%，第一季營收 118.2 億元，季減 22.7%，年減 10.55%，為八季以來新低，由於手機半導體製程元件如感測器 (Sensor) 缺貨，大立光估 4 月營收將較 3 月下滑。

大立光今年 3 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 10-20%。大立光目前接案開發手機鏡頭新產品的數量，仍維持與去年同期相同水準。

證券分析師黃漢成認為，今年第一季應為大立光全年業績谷底，4 月營收可能低於 40 億元，估第二季持平第一季，即使業績縱使回升，升幅也有限。

大立光第一季營收低迷，主要是去年上半年有中國大型手機廠拉貨，墊高比較基期，但今年第一季少了此因素，且目前蘋果手機是出貨淡季，因此首季營收僅 118.2 億元。

大立光 2020 年稅後純益為 245.34 億元，年減 13.19%，每股純益 182.9 元，去年盈餘每股擬配現金股利 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高。

大立光 4 月 8 日將由執行長林恩平主持法人說明會，並公布第一季獲利及第二季營運展望。