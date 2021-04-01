日本3月製造業PMI小幅回升 今後12個月的產出看法樂觀

日本 3 月的製造業採購經理人指數 (PMI) 報 52.7，優於 2 月時的 51.4，出現 2018 年 10 月以來極為顯著的改善。

IHS Markit 週四 (1 日) 公布日本 au Jibun Bank 統計的數據，日本 3 月的製造業 PMI 從 2 月的 51.4 升高到 52.7，景氣連續兩個月好轉。

根據參與調查企業的回應，產出方面出現相隔 27 個月來首次增加，新接單量加速，是相隔 35 個月來首見。僱用人數在過去三個月首度趨於穩定。這使得日本製造業看法樂觀，認為今後 12 個月產出應該會增長。

產出連續兩個月增加，增長幅度是 2018 年 12 月以來最大。日本主要製造領域、特別是汽車與半導體的接單量回溫，是最主要原因。

新接單量連續三個月增長，3 月出現 2018 年 4 月以來首見的增長。有報告指出由於疫情影響減弱，日本國內外的顧客需求持續回復。不過新的出口訂單增加有限，海外需求也多集中在中國等亞洲國家。

僱用人數在相隔三個月後趨於穩定，企業為了因應訂單增加而增雇人手，不過仍持續推動自願離職。

剩餘訂單在相隔 27 個月後首度增加，這也對於 3 月的產能造成壓力。

採購價格在 3 月再度上揚，整體漲幅為 2018 年 11 月以來的最大。平均採購價格上揚以及原物料高漲是主要原因。產品的平均販售單價也出現 2019 年 4 月以來少見的加速，企業將一部分的採購成本轉嫁到客戶身上。

供應鏈的混亂延續至 3 月，供應商的平均交期是 2020 年 5 月以來最長。交期延遲導致日本製造業的採購活動出現 2018 年 12 月以來首見增加。在此同時，企業也持續利用採購品及成品庫存的消化來應付接單。

在今後一年的產出方面，企業預估新冠疫苗展開接種後、經濟將走向復甦，預測方面仍舊保持著樂觀態度。