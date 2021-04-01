對抗第三波疫情 法國實施新一輪全國封鎖、學校停課

法國總統馬克宏周三 (31 日) 下令全國進入第三次封鎖，學校關閉三周，避免第三波疫情之下激增的染疫者拖垮整個醫療體系。這勢必拖累法國的復甦，也打擊整個歐洲經濟。

隨著法國新冠肺炎病故的人數接近 10 萬大關，疫情最嚴重地區的加護病房處於崩潰邊緣，加上法國疫苗接種進度緩慢，迫使馬克宏放棄保護經濟、不實施全國封鎖的目標。他在全國演說中表示：「如果現在不採取行動，情況會失控。」

首都巴黎以及北法和南法部分區域的防疫封鎖已經實施超過一周，接下來從周六起，全法國都將實施封鎖措施，為期至少一個月。

周末過後，法國的學校也將停止實體授課，先實施一周的遠距教學，之後進入兩個禮拜的假期，比大多數地區原本規劃的時間表提早放假。之後，托兒所和小學生可以回校上課，但中學和高中生的遠距教學額外實行一周。

法國每日新增染疫人數從 2 月起倍增，每日平均新增將近 4 萬人。加護病房的重症病患突破 5000 人，超過去年實施六周封鎖措施期間的高峰。

新一輪封鎖將打擊從去年谷底回升的法國經濟。法國財政部表示，15 萬商家暫時關閉，每個月的代價預估為 110 億歐元 (128.9 億美元)。

由於法國是歐洲第二大經濟體，法國經濟受挫，意味著歐洲整體經濟也會受到連累，進一步落後美國和中國。

鄰近的英國疫苗接種快速，至今將近一半人口已經完成施打，且正在重啟經濟，情況也比歐元區好。