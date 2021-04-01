目標全美網路覆蓋率100%！拜登規劃1000億美元高速網路計畫

美國總統拜登周三 (31 日) 呼籲國會推出 8 年內 1000 億美元的高速網路政策，以擴大美國高速寬頻的覆蓋率，降低網路費用、強化公平競爭。

拜登周三在匹茲堡揭櫫 2 兆美元基建計畫的演說中表示，美國人在網路服務支付過多的費用，政府計劃降低現有網路服務的價格，短期內可能也需要祭出個人補貼。

白宮表示，拜登的計畫將在無網路服務的地區優先建置網路基礎設施，由地方政府、非營利組織和合作企業擁有、經營或附屬在旗下，因為這些機構轉虧為盈的壓力較小。

此外，拜登計劃促進網路服務價格的透明化，強化公部門、附屬企業、在地合作企業與網路業者的公平競爭，並要求網路業者需明確揭露網路服務的價格。

不過，美國國家有線與電信通訊協會 (NCTA) 執行長 Michael Powell 表示，白宮可能放棄數十年來成功的網路政策、做出嚴重的錯誤改變，因拜登政府正暗示公部門比民間企業更適合建立和發展網路服務。

Powell 表示，儘管政府能在擴大網路覆蓋並讓低收入家庭負擔得起上網費用發揮作用，但在優先考慮政府擁有網路，再對民間業者進行微觀管理是錯誤的，更不用說政府還想試圖控制網路服務價格。

Statista 數據顯示，目前全美已有超過 1.14 億家庭訂閱高速網路服務，不過由於部分地區缺乏服務，約有數百萬人無法使用。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 一月表示，2019 年底無法使用 25/3 Mbps 網速的人數已降至 1450 萬左右。本月幾位參議員曾致函白宮表示，目前高速網路 25/3 Mbps 的標準已經不夠，敦促應實現 100M 的網速目標。

消費者團體公共知識 (Public Knowledge) 則支持拜登的計畫，認為承認高速、可負擔寬頻是現代社會中蓬勃發展必要基本服務，是正確的目標。