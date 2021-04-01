〈紐約匯市〉美元指數收高 第1季漲3.5% 兩年多來最強漲幅

美元周三 (31 日) 略貶，但第 1 季仍以約 3.5% 升幅劃下亮麗句點，不只對日圓攀升至一年最高，對其他貨幣也攀升到數個月高點，反映投資人押注美國經濟強勁復甦。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤貶 0.1% 至 93.124，盤中一度升抵 93.439 的接近五個月高點。DXY 從 3 月初的 90 一路攀高，第 1 季累計升值約 3.5%，是 2018 年 6 月以來最大漲幅。

美國總統拜登將公布 2 兆美元基建計畫，且美國疫苗接種進度快，使投資人持續押注美國經濟強勁復甦，美國 10 年期公債殖利率周二一度躍升至 1.1776% 的一年新高。

美國周五即將公布 3 月非農就業報告，而周三出爐的「小非農報告」顯示，美國 3 月民間就業增加 51.7 萬個工作崗位，略遜於市場預測，不過 2 月增幅從 11.7 萬大幅上修為 17.6 萬。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 說：「雖然 ADP 不是用來推測非農就業報告的可靠標準，但可以看出美國勞動力市場正在好轉。」

華爾街經濟學家對周五的就業報告期望甚高，平均預測 3 月非農就業人口新增 64.7 萬人，Manimbo 說，美元很可能因此成為「買在謠言起，賣在新聞出」的受害者。

日圓、歐元疲軟，英鎊相對強勁

美元兌日圓周三觸及一年高點 110.97 日圓，尾盤漲幅收斂為 0.2%，報 110.535 日圓。美元兌日圓本季勁揚 7%，是 2016 年 12 月來最佳表現。

歐元兌美元一度貶至 1.1704 美元的五個月低點，尾盤翻紅升值 0.2% 至 1.1735 美元。歐元本季料寫下 2019 年 9 月來最差表現。

英鎊攀高，兌美元升值 0.4% 至 1.3792 美元，兌歐元也攀升 0.1% 至 0.8519 英鎊。

英鎊兌歐元今年來升值 4.7%，反映英國疫苗接種速度快於歐洲，同時歐洲地區疫情升高。法國周三宣布實施全國性封鎖措施，並關閉學校。

比特幣漲破 5.9 萬美元，截稿前報 59053.90 美元，距離 3 月稍早觸及的 61781.83 美元歷史新高不遠。Paypal 開放加密貨幣結帳付款服務，讓比特幣朝主流應用又邁進一步。

截至周三 (31 日) 台灣時間約 6:00 價格：