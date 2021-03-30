拜登基建方案即將公布細節 美債先遭拋售全線下挫

交易員原本期望美債在第一季回到穩定，然後進入史上波動性較低的 4 月，但事與願違，周二 (30 日) 美債又出現一波拋售潮。

10 年期公債殖利率周二一度突破 1.77%，是 2020 年 1 月之後，首度來到此一水準，30 年期美債殖利率也來到 2.456%，債券殖利率與價格為反向走勢。

美國總統拜登的基建刺激計畫細節，預計在周三出爐，這項計畫導致了美債的新一波拋售，而且同時也出現多頭的止損賣壓。

5 年期美債殖利率升破 0.90%，觸發了一筆大宗出售交易，之後殖利率觸及一年高點 0.93%。

美債變動狀況 (圖表取自 CNBC)

市場參與者本已為迎接債券市場的溫和期做好準備。原本市場認為，季末資金由股市轉向債市的重新平衡，有助提振債市需求，日本的新財年由 4 月開始，也有望推動新的需求，但這都不及賣壓的威力。

隨著美國經濟開始反彈，通貨膨脹的討論增多，債券殖利率因而上升。人們擔心，本月初所簽署的 1.9 兆美元刺激計畫，還會在經濟復甦中，推動通膨走強。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 策略師周二重申，他們預計 10 年期公債殖利率在第 2 季將達到 2%。同時，ING 策略師相信，10 年期公債殖利率將「遠高於」 2% 的水位。

其他市場也呈現震盪走勢。澳洲 10 年期債券殖利率一度上漲 10 個基點，德國 10 年期債券殖利率在歐洲市場一開盤即上升 3 個基點。