大聯大：今年獲利增幅將大於營收 續創歷史新高

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (31) 日召開法說會，財務長袁興文表示，半導體需求強勁，推升去年營收、獲利雙創高，看好今年動能延續，獲利增幅將再大於營收，再度改寫新猷。

袁興文指出，去年受惠新增產品線發酵，CPU、5G 基地台元件銷售暢旺，營收首度突破 6000 億元，儘管核心元件毛利率較其他產品線偏低，導致毛利率微幅下滑，全年獲利仍隨著營收規模擴張、同步創高，首破 80 億元大關。

袁興文認為，大聯大今年前 2 月營收達 1090 億元，年增 41.54%，庫存天數下降至 34-35 日，顯現供應鏈與下游終端需求延續，看好目前庫存仍可滿足客戶「實質」的需求。

展望後市，袁興文看好，今年 3C、非 3C 都有相當大的成長，其中，3C 隨著 5G、遠距需求持續暢旺，加上汽車電子自去年下半年起復甦，整體市場需求熱絡，非 3C 則可受惠美國投資基礎建設，工具機、工業需求也將回溫。

至於股利配發，袁興文表示，大聯大一向是台股高殖利率股，今年也將維持過去高配發、高殖利率的慣性，實際配發狀況預計 4 月底公告。

關於零組件缺口，袁興文補充，大聯大是通路角色，生產規劃以上游 IDM、晶圓廠與無晶圓廠為主，會盡量以現有庫存滿足客戶需求。

大聯大除了提升財務績效，也積極優化 ESG，第一季起已開始增設永續長職位，同時提升員工、股東權益，讓員工共同享受獲利成長，也成立員工持股信託，從 1 月開始正式運作，長期來看，隨著員工成為重要股東，也可跟投資界的股東達成雙贏。