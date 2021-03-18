劍指中國！商務部發傳票調查多家中國通訊商、FCC再撤2中企營運許可

拜登政府高度關注中國企業潛在的國安風險，美國商務部周三 (17 日) 發出傳票，調查多家中國通訊商是否構成國安風險，聯邦通訊委員會 (FCC) 同日宣布撤銷兩家中國企業在美國提供電信服務的營運許可。

商務部發傳票給多家中國企業搜尋資訊，但並未點名是哪些公司。不過前總統川普執政時期曾鎖定華為和中興通訊，要求美國電信基礎設施移除兩家公司的設備。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三透過聲明說：「北京參與了削弱美國科技優勢、以及威脅我國盟友的行動。」

拜登政府上個月表示打算延續川普時代政策，允許針對美國認定構成國安風險的中國科技公司所制定的禁令生效。

商務部在川普執政最後的日子裡，曾對資訊和通訊科技產業供應鏈的國安疑慮發布臨時規範，經過 60 天公眾審議期後即可生效。商務部表示，公眾審議期將在 3 月 22 日結束，發傳票調查不影響臨時規範生效的時程。

美國總統拜登上台後，逐漸揭露對中政策。商務部日前修訂對華為出售商品的許可證，禁止美國供應商提供半導體、天線和電池等零組件給華為，FCC 上周也對中國電信業採取強硬姿態，點名華為、中興在內五家公司對美國構成國安威脅。

FCC 撤銷中國聯通美洲、太平洋網路的營運許可

FCC 同日宣布，撤銷中國聯通美洲公司 (China Union Americas)、太平洋網路公司 (Pacific Networks) 及其全資子公司 ComNet 在美國提供電信服務的許可，因兩家公司無法證明獨立於中國政府，無法消除美國當局的高度疑慮。

FCC 去年 12 月展開類似程序，撤銷中國電信 (China Telecom) 的營運許可，打擊這家在美國經營近 20 年的電信業者。

FCC 在 2019 年 5 月無異議決議，拒絕中國移動 (China Mobile) 進入美國市場，理由是中國政府可能循此途徑對美國政府進行間諜活動。當時 FCC 也開始評估是否撤銷已發放給其他電信商的營運許可。