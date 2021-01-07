中概股慘跌！傳美考慮擴大國防黑名單 阿里巴巴、騰訊成下一目標

繼紐約證券交易所 (NYSE) 宣布確定下市中國三大電信後，華爾街日報 (WSJ) 週三 (6 日) 引述知情人士報導，美國政府官員正在考慮禁止美國投資人投資阿里巴巴和騰訊，並擴大國防黑名單。

知情人士表示，美國國務院和國防部部門已和美國財政部就要求阿里巴巴與騰訊下市進行一番辯論，討論此舉是否可能對資本市場產生廣泛影響。

不過，知情人士補充說，此計畫目前仍在審議中，且有關當局正對資本市場的影響進行爭論，要通過可能有難度。

據 WSJ 報導，近幾週國務院和國防部官員也曾討論擴大國防黑名單。美國去年 11 月首度公布黑名單，約有 31 家企業入列。

禁令升級的消息傳出後，中概股大型股週三慘跌，阿里巴巴 (BABA-US) 下挫 5.35%，騰訊 (TCHEY-US) 下跌 4.54%，京東 (JD-US) 慘跌 7.66%，拼多多 (PDD-US) 跌幅近 6%，蔚來汽車 (NIO-US)、百度 (BIDU-US) 都跌逾 4%。

阿里巴巴與騰訊目前總市值超過 1.3 兆美元，由數十家美國共同基金和投資人持有，阿里巴巴 ADR 和騰訊 ADR 的日均交易量分別達到 1860 萬美元和 380 萬美元，遠超過中國移動、中國電信和中國聯通的交易量。

除了 MSCI 、富時羅素 (FTSE Russell) 相繼剔除中芯國際等黑名單裡的中企，紐約證券交易所所 (NYSE) 也在週三正式宣布，被川普政府列為中國軍方擁有或控制的中國移動、中國電信、中國聯通三大中國電信巨頭必須下市。

此外，美國場外交易集團 (OTC Markets Group) 週三也通知中芯國際， 2021 年 1 月 6 日交易結束時將被撤出 OTCQX 市場。