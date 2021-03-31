「不完美」地提高生產力

EMBA 雜誌編輯部 / 文

這件事情想做到完美，那件事情也想做到完美，最後身心俱疲，成果還不如預期？這樣的情況，你是否感到相當熟悉？

管理顧問達頓（Tanya Dalton）在快速企業雜誌（Fast Company）指出，沒有什麼事情是完美的。若太苛求完美，只會讓事情越來越不完美。適度放下一些事情，再將需要處理的事情排出優先順序，一件一件做好，反而會讓結果更好。

想要達成這樣的目標，首先要了解，你屬於哪一種完美主義？一般來說，完美主義可分為兩種：

1. 奮鬥者：能主動開始執行任務，但常常設定不可能達到的高標準。你設定的標準非常高，很難達到，所以經常在和失敗奮鬥。

2. 理想主義者：花許多太多時間在設想理想的未來，但又知道自己永遠無法達到那樣的地步，因此不太會開始執行眼前的任務。

你可能會覺得這兩種完美主義中，都有你的影子。接下來，就要想辦法對抗你的完美主義。

達頓表示，一個有用的方法是，找到你的「是」（Yes），好讓你說「不」（No）。也就是說，釐清自己想要，或最重要的事情。當你規劃或接受一個任務，說出「是」之後，你會覺得渾身興奮，就代表它是個很棒的「是」。一個好的「是」，能符合你的核心價值，並讓你覺得滿足。

達頓建議，當你遇到一個機會，卻不知道該接受或拒絕時，你可以自問以下五個問題：你想接下這個棒子嗎？為什麼？它要用掉你多少時間？你有這樣的時間嗎？它會讓你感到滿足嗎？其中最後一個問題，不只能讓你在人生中說出很多很棒的「是」，還能讓你避免去做，那些應該說「不」的事。

若你有任何一個答案是「不」，那就勇敢放下吧！若你說了「是」之後卻發現，手上有一堆事情要處理，你應該先將這些事情分成三級，排出優先順序：

1. 升級：重要且緊急的事。這些事情往往會是一天中，你最需要優先處裡的事，且也有急迫的截止期限。但當你將所有精力都集中在此，就沒有時間去創新或探索，因此，你也需要第二個優先層級。

2. 培養：重要但不緊急的事。這個層級是你最需要花心力關注的部分。這類事情能讓你更接近最終目標，通常和計劃未來、自我成長，以及拓展事業有關。但也因沒有迫在眉睫的期限，人們很容易忽略。

3. 調和：不重要但緊急的事。你應該盡可能花最少時間，處理這些事情。這類工作也許有緊急的期限，會比其他事情「發出更大的聲響」，但無助於實現長期目標。

現在，就放下你的完美主義，開始設定優先順序吧！

出處：EMBA 雜誌 416 期「跨越團隊合作的 6 大阻礙」