近來美、中關係再度緊繃，在政治、經濟與科技等領域相互角力。美國總統拜登維持一貫對中強硬態度，對內則展開一連串擴張財政政策，繼通過 1.9 兆美元的紓困案，緊接著以「重建美好未來」為主軸，將祭出 3～4 兆美元的振興方案，鎖定基礎建設、綠色能源與半導體產業，藉以維繫經濟成長動能與強化高科技實力；台灣相關產業與廠商可望受惠此一政策。

【文／馮欣仁】

隨著一．九兆美元疫情紓困法案的通過，接下來，美國總統拜登預計在四月向國會提出「重建美好未來」（Build Back Better）計畫，將推出三～四兆美元政策大舉改善基礎建設、部署乾淨能源，並發展未來會高度成長的產業（例如：半導體、５Ｇ等）。首先，基礎建設主要針對機場老舊、橋樑破敗、公路毀損、水壩瀕危、輸電和供水網絡陳舊、都會區地鐵系統高齡逾百年；改善基建政府擴大投資可促進就業，刺激經濟，形成良性循環。此舉也對於 iShares 美國基礎建設 ETF（IFRA）呈現走強，今年以來漲幅逾一成之多；且對於基建相關廠商如美國鋁業（AA）、開拓重工（CAT）等廠商營運與股價也有正面助益。

大成鋼受惠美國基建商機

基本上，美國推動基礎建設對於國內廠商而言受惠程度並不大，除了少數在美國設廠的業者，如塑化龍頭台塑、鋼鐵通路商大成鋼等可望吃到此一商機。其中，大成鋼二○一七年收購了美國第二大的通路商 Empire Resources 與 Galex，享有鋁產品關稅的豁免權，一八年又收購美國本土的製造商 TCI Texarkana，目前月產能可達一．三萬噸。去年因疫情關係，大成鋼上半年營運較弱，不過，下半年隨著市況改善，第三季本業已轉虧為盈；第四季因美國做出鋁捲板反傾銷初步判決，帶動鋁捲板市況好轉，也挹注公司去年第四季正式轉盈，ＥＰＳ○．三九元。

展望今年，受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼二月營收達六六．二億元，創一年半來新高，累計前二月營收達一二九．一二億元，年增十七．七九％。在價量齊揚之下，首季業績與獲利看俏。法人預期，美國未來每年將有約三六萬噸進口鋁捲板供給缺口，有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

台美半導體合作 台積電得利

近來全球晶片大缺貨，也引發歐美各國開始重視半導體在地化。美國國會通過二○二一會計年度「國防授權法案」（National Defense Authorize Act; NDAA），提供刺激方案和補助金，幫助美國半導體產業在地生產研發。從ＮＤＡＡ內容看來，相關資金會優先發給美國境內ＩＤＭ業者（integrated device manufacturers，垂直整合元件製造商），如英特爾（Intel）、美光（Micron）、德州儀器（Texas Instruments）、亞德諾半導體（Analog Devices Inc.）、安森美（On Semiconductor）等。另外，在美國營運的國際半導體巨擘如台積電和恩智浦半導體（NXP Semiconductors）也會獲益。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2137 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》