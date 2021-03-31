亞馬遜AWS攜手英國創投公司 扶植太空新創企業發展

美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端業務 Amazon Web Services (AWS) 周二（30 日）宣布將與英國創業投資公司 Seraphim Capital 合作，為扶植太空新創企業推出一項協助計畫。

該計畫名為 AWS Space Accelerator，為期 4 周，目的是指導和扶植參與的新創公司，其中 10 間新創公司將獲得高達 10 萬美元的 AWS Activate credit 信貸，該筆資金實際上是用於亞馬遜的雲端服務。

AWS 表示，新創企業接受協助計畫過程，將由 AWS 裡的太空或科技領域的專家指導。

AWS 航太與衛星事業主管 Clint Crosier 聲明表示，新創公司大膽的新實驗為航太產業提供了催化劑，期望參與計畫的新創公司可以得到扶植以及繼續成長。

英國創投公司 Seraphim Capital 的合夥人 Rob Desborough 表示，希望吸引、挑選並扶植那些能解決全球最大難題的新創企業。

該計畫涵蓋的範圍不限於地球研究、機械電子、航太產業等，將會以創新程度、解決方案對企業的價值、AWS 的應用性、團隊開發能力等方面，評估是否適用此計畫。

AWS 鑑於太空產業對雲端技術的依賴與需求，去年成立航太與衛星事業，加速推動航太和衛星技術創新，Capella Space 是該部門的客戶之一，幫助其衛星雷達圖像管理。

Capella Space 本月公布最近發射兩顆衛星的首次拍攝圖，在上周也提供了長榮貨輪卡蘇伊士運河的夜間高解析雷達圖。