亞馬遜大軍入侵！遠程醫療龍頭Teledoc應聲重挫逾4%

面對亞馬遜 (AMZN-US) 大軍入侵，美國遠程醫療龍頭 Teladoc (TDOC-US) 投資者人心惶惶，週三股價一度重挫 8% 以上。

過去一年在新冠病毒疫情肆虐下，遠程醫療成為成長最迅速猛烈的故事之一，該產業領導者 Teladoc 也因此迅速成長、用戶激增，在週三亞馬遜消息傳出前，該公司股價仍較去年同期上漲 70% 以上。

Teladoc 週三下挫 4.36%，收 190.10 美元。

亞馬遜表示，今年夏季起「Amazon Care」將向外部公司提供隨選醫療服務。「Amazon Care」是亞馬遜在 18 個月前在華盛頓州為員工啟動的醫療服務，讓醫療專員可透過語音或視訊連線進行醫療諮商。

亞馬遜表示，該計畫還有居家訪問計畫，未來幾個月將擴展至華盛頓特區、巴爾的摩和其他城市。

反觀 Teladoc 在上個月創下高點紀錄後，股價一路下滑迄今跌逾 35%，係因該公司陷入 2015 年 IPO 以來最嚴重虧損，每股虧損達 3.07 美元，遠較分析師估計的每股虧損 26 美分嚴重許多。

然而，分析師仍樂觀看待 Teledoc，根據 Investing.com 彙整數據，尚未有分析師喊賣 Teledoc，目前該股有 8 個「續抱」評級、13 個「買進」評級。

去年 11 月亞馬遜宣布將進軍網購藥房業務，引發傳統藥局股投資者潰逃，例如 CVS Health Corp (CVS-US) 和新進業者 Goodrx (GDRX-US) 股價均應聲大跌。