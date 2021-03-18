亞馬遜進軍醫療產業 將提供遠距醫療服務

亞馬遜 (AMZN-US) 在去年 12 月推出線上藥局後，周三（17 日）在部落格發文表示，將把內部員工的數位醫療諮詢服務向外擴展，展現跨足美國醫療保健產業意圖。

亞馬遜長期將醫療服務視為目標，一方面是為了降低公司照顧員工的成本，另一方面是在醫療服務數位轉型時機儼然成熟之際，做為潛在的收入來源。

亞馬遜醫療服務（Amazon Care）自 2019 年開始，向內部員工以及在西雅圖總部周圍試營運，提供虛擬醫療服務，在特定情況下也會提供真人看診的醫療服務。

亞馬遜在部落格的文章中提到，自周三開始向西雅圖地區的其他公司提供醫療服務，並從今年夏天開始，將把亞馬遜醫療服務向外擴展至其他地區的員工與公司。

彭博分析師 Poonam Goyal 的報告指出，將員工醫療服務的福利向外拓展至其他公司，是亞馬遜拓展醫療保健版圖必要的一部分，這也可能是亞馬遜有意長期開發相關服務的初步階段。

報告中也提到，這將幫助亞馬遜間接與零售診所（retail clinic）競爭，而其對手如 Walmart、Target、Kroger、CVS、 Walgreens 也正在擴大營運。

受到亞馬遜加入醫療保健市場影響， 遠距醫療巨擘 Teladoc Health(TDOC-US) 、遠距醫療平台 American Well(AMWL-US) 股價一度下跌約 7%，收盤跌幅縮小，仍跌逾 4%。亞馬遜收盤上漲 1.42% 至每股 3,135.73 美元。

亞馬遜正在進行多項醫療保健服務計畫，在收購線上藥局 PillPack 一段時間後，去年底以自己的品牌在美國推出線上藥局，同時還向醫院與診所銷售辦公設備與醫療用品。。

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