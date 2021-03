《IFR Asia》台灣最佳聯貸主辦行 中國信託唯一連五年獲獎

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行長期深耕聯貸市場有成,國際指標性金融媒體《IFR Asia》(國際金融評論)日前公布 IFR Asia Awards 2020,中國信託銀行連續五年榮獲「台灣最佳聯貸及結構融資主辦行」(Taiwan Loan House),是台灣唯一獲獎的金融業者。

《IFR Asia》對於該獎項有極高的評選標準,在過去十年中,各國家「最佳聯貸及結構融資銀行」獎項偶有從缺的狀況,而中國信託銀行蟬聯五年獲此殊榮,足見中國信託銀行在亞太聯貸市場上堅實地位與實力。

評選單位指出,中國信託銀行去(2020)年在併購融資與離岸風電等領域持續展現穩固的領導地位,常續性獲得頂尖企業及國際私募基金委託擔任統籌主辦行,並持續經營亞太市場,於眾多區域型案件中擔任要角,因此獲得此殊榮。

中國信託銀行總經理陳佳文表示,2020 年是極為艱鉅的一年,在疫情衝擊與金融市場動盪下,中國信託透過各領域專業團隊及綿密的海外據點,針對各項需求進行審慎評估,並積極創新突破,不論在企業併購、私募基金融資收購、再生能源專案融資、飛機船舶融資及海外擴廠等,皆能滿足國內外客戶各類型融資及金融服務需求,與客戶一同開拓更多可能性。

陳佳文指出,中國信託長期深耕台灣及亞太綠色專案融資,推動綠色金融不遺餘力,不僅為國內少數具專責之專案融資與財顧團隊的銀行,同時在離岸風電融資上擁有經驗及實績,2020 年擔任丹麥開發商「哥本哈根基礎建設基金」(Copenhagen Infrastructure Partners,CIP)的本土財務顧問及統籌主辦銀行暨額度管理銀行,執行彰芳西島專案融資,完成迄今國內總金額最高的離岸風電專案融資約合新臺幣 900 億元聯貸案,該專案融資還獲得《Global Finance》(全球金融)雜誌頒發「全球最佳 ESG 年度交易」(ESG Deal of The Year, Global)及《Finance Asia》(亞洲金融)雜誌給予「亞洲最佳專案融資交易」(Project Finance Deal of the Year, Asia)肯定。

此外,中國信託更創國內業界先河,不僅擔任「沃旭能源」(Orsted)之本土財務顧問,更主辦承銷台灣首檔外國企業發行新臺幣 120 億元綠色債券,並響應政府離岸風電供應鏈國產化之政策,透過深化與國際開發商和國際銀行合作關係,吸取國際經驗,進一步協助台灣供應鏈及產業銜接國際市場,協助許多本土供應商完成融資,如統籌主辦「天力離岸風電」聯貸案與開立「世紀鋼構」履約保證,不僅協助國內產業升級,也為台灣及亞太區綠色能源與永續發展盡一份心力。

在國內市場,中國信託銀行更展現併購融資的豐富經驗,獨家統籌主辦「台灣數位光訊」新臺幣 115 億元聯貸案,收購有線電視業者「新永安」及「大揚」,共吸引 10 家本國銀行及外國銀行參與。

更協助台灣外銷美國最大藥廠「保瑞藥業」籌組加拿大幣聯貸案,成功收購全球前十大藥廠「葛蘭素史克」(GSK) 加拿大藥廠,不僅強化自身的產能技術、更進一步深化與 GSK 未來的合作,獲得「2020 年台灣併購金鑫奬—最佳創意併購」肯定。

即使在疫情最嚴峻的時刻,產業與市場充滿高度不確定性,中國信託仍積極主導「群創光電」新臺幣 375 億元聯貸案,以及全球最大記憶體產品獨立製造商「金士頓」美金 6 億元聯貸案,雙雙成功完成募集。

在亞太聯貸市場,中國信託銀行長期深耕大中華區,深獲客戶信任,「中國環球租賃」與「招銀租賃」常續性委託中國信託為其籌組聯貸案。而配合政府新南向政策亦有所成,2020 年統籌主辦印尼國有基礎建設開發融資機構 PT SMI(PT Sarana Multi Infrastruktur)與印尼第一大國營銀行 PT Bank Rakyat Indonesia 美金 10 億元大型聯貸案,並首次籌組越南第一大民營銀行 Techcombank 成就 5 億美元聯貸案。

在資產融資方面,中國信託順利完成新加坡航空(Singapore Airlines)新機融資案,並為該案唯一臺資主辦行。

展望 2021 年聯貸市場,疫苗帶動的復甦,可望驅動企業成長與融資活動。在低利率、強勢臺幣與股價高點的背景下,臺資企業將積極評估海內外資本支出、併購投資等機會,且目前 ESG(Environmental, Social, Governance,簡稱 ESG)已成為台灣聯貸市場發展重點。中國信託配合政府六大核心戰略產業加速推動綠電,及金管會「綠色金融行動方案 2.0」政策,未來 ESG 相關融資需求將持續看好。