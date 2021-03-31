〈台股盤前要聞〉鴻海迎電動車商機、台積電3奈米優預期 今日必看財經新聞

鉅亨網新聞中心 2021年3月31號5點10分

台股盤前關注重大產業、財經消息，鴻海法說會看好電動車商機將提前至 2023 年起飛，集團整體毛利率 10% 目標也越來越近；台積電 3 奈米製程本月已試產小量交貨，進度優於預期，量產時程可望提前。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

鴻海去年 EPS 7.34 元 看電動車商機將提前起飛 毛利率 10% 更近

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日公告去年財報及股利政策，去年每股純益 7.34 元，寫 20 年新低，公司決議每股擬配發 4 元現金股利，若以昨日收盤價 129.5 元計算，現金殖利率約 3.1%。閱讀全文...

劉揚偉表示，原先預期電動車市場需求要到 2024-2025 年才會起飛，現在看來有機會提前在 2023 年顯現，整體毛利率 10% 的目標也越來越近。閱讀全文...

台積電 3 奈米製程本月已試產小量交貨 量產時程可望提前

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於 4 月 15 日召開法說會，公布財報並釋出最新展望，先進製程進度也將是市場焦點；供應鏈傳出，台積電 3 奈米製程已提前於 3 月開始風險性試產，並小量交貨，進度優於原先預期，意即 3 奈米量產時程可望較原先預計的 2022 年下半年提前。閱讀全文...

廣達去年三率三升 EPS 6.57 元攀峰 擬配 5.2 元現金股利

代工大廠廣達 (2382-TW) 昨 (30) 日公布去年財報，在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，稅後純益 253.28 億元，年增 58.9%，三率三升，每股純益 6.57 元，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5.2 元現金股利，配發率 79%，以今收盤價 99 元計算，殖利率 5.25%。閱讀全文...

英業達去年 EPS 2.1 元創 13 年新高 擬配 1.85 元股利

代工廠英業達 (2356-TW) 昨 (30) 日召開法說，公布去年財報，在遠距商機帶動下，去年營收創下歷史新高，加上去年第 1 季認列處分上海浦東舊廠利益，累計去年稅後純益達 75.48 億元、年增 37%，創下歷史新高，每股純益 2.1 元，則創近 13 年新高。閱讀全文...

偉詮電 Q2 起全產品線漲價最高達 2 成 客戶訂單下到年底

隨著 8 吋晶圓代工價格續揚，偉詮電 (2436-TW) 證實，為反映成本增加，全產品線包括電源管理晶片 (PMIC)、微控制器 (MCU) 將自 4 月 1 日起全面漲價，漲幅約 10-20%，客戶也買單，訂單能見度直達年底。閱讀全文...

臻鼎去年獲利衰退 6.79% EPS 8.9 元 擬配息 4.5 元

蘋果供應鏈 PCB 及軟板臻鼎 - KY(4958-TW)2020 年財報出爐，去年營收以 1312.79 億元創新高，歸屬母公司純益 80.95 億元，年減 6.79%，每股純益 8.9 元，昨 (30) 日董事會通過，去年盈餘每股擬配發 4.5 元現金股利，維持上一年水準。閱讀全文...

應對晶片短缺 SK 海力士投 120 兆韓元建半導體園區

據報導，南韓政府已核准南韓第二大晶片廠 SK 海力士的 120 兆韓元 (合 1,060 億美元) 投資計畫，SK 海力士計畫建設一個新的半導體工廠聚落，以緩解全球晶片市場供應短缺的情況。閱讀全文...

將來銀行總座懸缺 金管會：預計 4 月底前出爐

純網銀將來銀行前總經理劉奕成閃辭，讓將來銀行開業時間點再添變數，金管會昨 (30) 日透露，將來銀行總經理目前由董事長鍾福貴暫代，新任總經理預計在 4 月底前到任。閱讀全文...

瑞薩火災 日經濟產業大臣證實已求助台廠替代生產

《路透社》週二 (30 日) 報導，受到瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 那珂工廠因火災停工的影響，日本經濟產業大臣梶山弘志 30 日上午在內閣會議後的記者會上明確表示，日本政府已透過日本台灣交流協會來向台灣廠商提出代為生產半導體的要求，盼能獲得協助。閱讀全文...

智冠去年營運基期高 今年續拚成長

智冠 (5478-TW) 昨 (30) 日召開法說，財管中心總經理鍾興博指出，今年遊戲多集中在下半年推出，下半年表現將優於上半年，而去年獲利創近 10 年新高，基期較高，今年將持續努力，朝穩定成長目標邁進。閱讀全文...