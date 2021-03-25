〈中信金法說〉今年整體獲利可望回升 現金殖利率維持4-5%

中信金 (2891-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，財務長邱雅玲提出今 (2021) 年個金與法金的營運策略，預期中信金今年在全球景氣復甦，期待資產品質回穩下，獲利可望回升。至於股利配發率則維持在 5 成上下，現金殖利率約落在 4-5%。

中信金去 (2020) 年全年稅前盈餘 515.77 億元，稅後純益為 428.53 億元，較前年小幅下滑 0,1%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.15 元；稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 11.53%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.67%，都較前一年微幅衰退，主要還是受到疫情影響。

在全球景氣復甦下，公司看好今年銀行獲利可望成長，其中淨利息收入上，受惠疫後復甦，預期全年放款將有高個位數成長，淨利差在去年第三季落底在 1.4% 後，已無持續下探，今年在外幣放款佔比提高的結構改變下，全年淨利差預期將回升 1-2 個基點。

人壽部分，台灣人壽表示，該公司持續導入價值型產品策略及多元化投資布局，且準備金負債成本去年大幅降低 35 個基點，經常性利差穩健，持續優化人壽經營體質。雖年初預估今年經常性收益率將年減 31 點，但全年負債成本將降 23 點，加上避險成本有望下降 28 點，等於避險後經常性利差反而會擴大 11 點。

展望今年，邱雅玲表示，中信金業務發展首先會積極擴大個金業務，由於低利時代，投資需求旺盛，去年財管手續費 9.3%，今年 1-2 月已成長 16%，顯見成長動能強勁，加上中信銀又是首波取得可以受理高資產客戶執照的三家銀行之一，該行資本市場產品業務的開發能力卓越，預期今年高資產業務可以快速成長。

個金部分第二個重點是宅經濟，觀察到後疫情時代，客戶消費模式改變，數位線上消費普及，隨選、定閱經濟興起，也觀察到 YZ 世代 (80、90 年後) 是高度數位化的族群，會透過網路消費來了解生活周圍發生的事物，賺錢是為了享受生活的品質，這群人是未來 10-15 年主要消費的生力軍，因此該行結合年輕客群世代、宅經濟的行為模式、高頻的消費場景、數位溝通渠道，以遊戲為起點來發展支付展品。

以去年 12 月推出的英雄聯盟聯名卡為例，截至昨天為止，發卡量已經達 14 萬張卡，其中，75% 信用卡、25% 簽帳卡，這張卡在網路聲量達到第一名，也有效獲得年輕客群，34 歲以下占 66%，男生占 65%。

在法金和海外調整模式方面，邱雅玲表示，大中華以新興產業跟企業理財來創造成長動能；台灣則是著重綠能與上下供應鏈；中國則瞄準內需新產業包括：5G、電動車、大健康產業。

海外國際據點則會以分子行協作，來掌握供應鏈的移轉，也就是說，分子行之間會互相轉介客戶，例如印尼的客戶有籌資需求，就會轉介到新加坡分行進行籌資，未來新加坡分行會扮演東南亞和大中華區域整合發展中心，短期之內，整體海外分行以自發性成長為主。

至於去年海外分行頻頻踩雷，去年中信銀呆帳支出 91.66 億元，換算信用成本 0.36%，中信金表示，在去年海外踩雷後，也對信貸政策與貸後管理，更趨嚴謹，隨全球經濟復甦與風險控管，期待今年全行信貸成本回到 0.2-0.25% 的正常區間。今年在全球景氣復甦，期待資產品質回穩下，整體獲利可望回升。

至於股利發放部分，邱雅玲表示，在 4 月份才會提交董事會討論，但原則上會維持以往的股利政策，配發率維持 5 成，殖利率維持在 4-5%，不過，因為台灣人壽要因應接軌 IFRS17、ICS 2.0，去年所有獲利都會盈餘轉增資，不會上繳金控。

中信金從 2018 年開始，就已全數配發現金股利，2018 年在前一年 EPS 為 1.91 元基礎下，每股配發 1.08 元、配發率 56.5%；2019 年以前一年 EPS 為 1.85 元的配發率 54.1% 下，每股配發 1 元；2020 年時，雖然前一年 EPS 大舉成長至 2.16 元，但因為保留盈餘，所以每股也只配發 1 元，配發率降到 46.3%。

法人估，中信金去年 EPS 為 2.15 元，今年預期還是會每股配發 1 元，配發率 46.5%，以今天收盤價每股 21.8 元計算，股息殖利率 4.6%。