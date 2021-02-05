輝達合併ARM變數大 傳歐盟與英國展開盡職調查

外媒周四 (4 日) 報導指出，外傳歐盟和英國將對輝達（Nvidia）（NVDA-US）收購英國晶片設計公司 ARM 的交易展開深入的市場競爭調查。之前輝達的競爭對手曾呼籲主管機關應否決這筆交易，以防止不對稱競爭。

針對這 400 億美元的合併案，目前歐洲方面的調查仍處於初期階段，英國則要確定該交易是否隱含國家安全風險。因此交易有可能無條件通過，或在折衷的方式下取得主管機關核准。

英國競爭及市場管理局（The UK Competition and Markets Authority, CMA）已邀請市場參與者提交意見，並承諾在未來幾個月展開正式調查。

歐盟和英國的官員及顧問都表示，因 ARM 對全球科技業的重要性日益顯著，他們有必要對這筆收購交易展開詳盡的審查。ARM 的設計被廣泛用於幾乎所有智慧手機處理器和許多其他需要低功耗晶片的設備之中。

(圖片: AFP)

輝達收購 ARM 的交易於去年 9 月對外公佈。由於需要面對各國政府的審查，輝達及軟銀（ARM 母公司）為該筆交易設定 18 個月的期限。

ARM 的設計被廣泛應用於晶片產業，一些依賴 ARM 技術的公司擔心，當 ARM 被競爭對手輝達收購後，ARM 將失去產業中立地位，導致產業競爭失衡。有部分輝達的競爭者對手已遊說歐盟和英國的反壟斷官員阻止這筆交易。

面對競爭對手的質疑，輝達 CEO 黃仁勳（Jensen Huang）則認為這種擔憂沒有必要。他表示：「我可以毫不猶豫地說，輝達將維持 ARM 的開放許可模式。我們無意限制或拒絕任何客戶使用 ARM 的服務。」

