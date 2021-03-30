〈美股早盤〉美債殖利率攀高再傷科技股 主要指數開盤齊跌

美債殖利率升至 14 個月高位，使科技股再度承壓。美股周二 (30 日) 小幅低開。截稿前，道瓊工業指數跌 80 點或 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.7%，標普 500 指數跌 0.4%，費半跌 0.9％。接下來，市場將關注拜登的基建支出計畫。

美國總統拜登即將在周三於匹茲堡發表談話，就約 3 兆美元的基礎建設支出法案進行詳細說明。有報導指出，最新支出計畫含 1 兆美元用於實體基礎建設、4000 億美元用於綠色新政計劃。

對於疫苗和基建支出計畫提振經濟復甦，甚至帶動通膨升溫的預期，再度將 10 年期美債殖利率推升至 14 個月高位，並帶動美元指數衝破 93 大關，寫下去年 11 月以來新高。

受美債殖利率攀高拖累，臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技股周二開盤小跌。

隨著殖利率曲線趨於陡峭，金融股表現較為突出，高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 開盤雙雙漲逾 2%，花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 均漲逾 1%。

受對沖基金 Archegos 爆倉事件波及，瑞信 (CS-US) 和野村控股 (NMR-US) 周一連袂重挫，領跌銀行股，周二開盤分別再跌逾 3% 和 1.6%。

截至台北時間周二 (30 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 83.91 點或 - 0.25%，暫報 33087.46 點

那斯達克綜合指數下跌 85.37 點或 - 0.65%，暫報 12974.28 點

標普 500 指數下跌 14.28 點或 - 0.36%，暫報 3956.81 點

費半下跌 27,68 點或 - 0.91%，暫報 3026.95 點

台積電 ADR 上漲 0.62% 至每股 115.10 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.749%

紐約輕原油下跌 1.74% 至每桶 60.49 美元

布蘭特原油下跌 1.45% 至每桶 64.04 美元

黃金下跌 1.66% 至每盎司 1686.10 美元

美元指數上漲 0.31% 至 93.245 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 2.56％，至 185.94 美元。

GameStop 周二宣布任命亞馬遜前高階主管 Elliott Wilke 擔任首席運籌長 (Chief growth officer,CGO)，負責 GameStop 的增長和營銷策略。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 4.39％，至 100.12 美元。

德國製藥商 BioNTech SE 周二表示將與輝瑞 (Pfizer) 合作，在今年底前將新冠疫苗產能上調至 25 億劑，較原先預期增加約四分之一。

PayPal(PYPL-US) 早盤下跌 0.58％，至 234.31 美元。

外媒報導指出，PayPal 即將在周二宣布，允許美國消費者使用加密貨幣作向網路商家付款，預計在未來幾個月內，用戶可於 2900 萬個商家使用這項服務。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 FHFA 房價指數月增率報 1.0％，預期 1.3%，前值自 1.1% 上調至 1.2%

台北時間 22:00 將公布美國 3 月諮商會消費者信心，預期 96.0，前值 91.3

華爾街分析：

盛寶銀行 (Saxo Bank) 投資主管 Steen Jakobsen 表示，一旦我們觀察到美債市場進一步疲軟，殖利率將會引起廣泛注意，且可能使風險情緒承壓。隨著美國總統拜登即將宣布基礎建設刺激法案，Jakobsen 認為拜登的演說可能導致更多美債遭到拋售。

Nordea 高級宏觀策略師 Sebastian Galy 表示，一個有趣的現象在於，在美債殖利率曲線變陡峭的同時，股市仍在上漲，顯示股市正在復甦。

瑞銀財富管理首席經濟學家 Paul Donovan 指出，市場存在擔憂情緒，並持續關注金融市場的大規模拋售前景。他認為，截至目前的拋售規模相對較小，不太可能造成廣泛損失，雖然金融體系的某些部分可能遭到衝擊，但不太會威脅到整個體系的穩定。