歐元區3月經濟景氣指數創去年2月以來新高

根據歐盟委員會在週二 (30 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 3 月份經濟景氣指數增幅遠超過預期，連續第二個月上升，並創下去年 2 月以來新高。

調查數據顯示，歐元區 3 月份經濟景氣指數升至 101，高於 2 月份的 93.4，超過經濟學家預期的 96，並創下自去年 2 月份以來的新高。

報告中指出，自從去年新冠肺炎疫情爆發以來，歐元區經濟景氣指數首次高於長期平均水平。在去年夏天出現復甦以來，這樣的增長幅度從未見過。

歐盟委員會表示，各國當中以德國的月度經濟景氣改善幅度最大，成長了 7.9 至 103.7，創下歷史新高。

從各類別來看，工業景氣指數從 - 3.1 上升至 2.0，服務業是歐元區經濟中最大的部門，也從 - 17.0 升至 - 9.3。零售業則從 - 19.1 升至 - 12.2。建築和金融服務業景氣指數也出現成長。

歐盟委員會數據也顯示，歐元區今年 3 月消費者信心指數終值由前值 - 14.8 升至 - 10.8，創下 13 個月來新高，也高於其長期均值 - 11。

隨著歐洲各國政府持續努力應對新冠肺炎疫情，商業活動情況有所改善。防疫限制主要針對酒吧和飯店等服務業，製造業有機會持續發展，與初期的巨大蕭條相比，經濟的下滑略微縮限。

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區製造業在去年底表現出令人鼓舞的強勁表現。不過，儘管如此，確診病例數仍持續增加可能意味著經濟在短期內仍然面臨挑戰，相關成長也因此受到限制。