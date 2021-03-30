主：保險業最不守法？施瓊華親上火線

文●何楷平

保險業是特許行業，理當需要高度監理。業者之間存在競爭關係，自然容易互相比較，看誰的招牌擦得比較亮；對保險公司來說，好不容易累積的聲譽，最怕發生砸自家招牌的事，而「收到金管會的罰單」新聞見報，恐怕就是其中之一。

根據統計，二○二○年金管會對保險業裁罰一億三五六○萬元，在金融三業（銀行、證期、保險）中排名第一，占率超過六成。此外，根據金融消費評議中心最新統計，去（二○二○）年前三季因金融交易而引發爭議的案件，保險爭議超過四分之三，同樣領先銀行和證期。

這兩大「負面排名」，讓保險業被外界質疑「最不守法」，果真如此嗎？對此，保險局局長施瓊華在【健康保險大家談】接受本刊創辦人黃秀玲教授專訪，親上火線說分明。

二○二○年裁罰預算達標

守法才是監理的 KPI

事實上，政府機關必須依《預算法》編列預算，只要有收入和支出，就要編預算，金管會也不例外。「民營機構有營收，所以設定 KPI 來達到營收目標，但我們不是民營機構，所以不需要有 KPI，罰款收入也都是入國庫，」施瓊華表示，如果保險局有 KPI，而且每年都超標，「那就會被主計總處要求編列更高預算，但其實我們每年編列的裁罰預算，都非常保守，幾乎沒有未達標的狀況。」

二○二○年保險局編列的罰鍰預算收入為七六三四萬元，而實際收進的罰鍰總額達一億三五六○萬元，不但達標，還大幅超標。

「我們在編列預算時，都是比較保守的，」施瓊華解釋，保險局在編列預算時，會參照近兩年的預算和決算數，「以二○二一年為例，我們會參考二○一九年的決算數和二○二○年的預算數，以兩者的平均值為編列基準，但會視情況扣除當年度比較特殊的個案罰款，來斟酌編列二○二一年的裁罰預算。」

不到兩個月，今年已有九家保險公司被開罰單，罰款合計六百萬元，施瓊華透露，二○二一年保險局的罰鍰預算收入為一億四七七萬元。而這確實和近兩年保險業罰鍰都超過一億元（二○一九年一億三六二○萬元，二○二○年一億三五六○萬元）有關。

「罰鍰不是保險局的收入，也不是所謂的 KPI，政府不需要像民間企業一樣有 KPI，最好的 KPI，就是保險業守法，不用開罰。」施瓊華強調，裁罰只是手段，並非目的，監理最重要的目的，是希望受罰的業者能夠盡速改正缺失。

產壽險的違規態樣

內控缺失最常見！

罰不罰，當然不是施瓊華一個人說了算。裁罰經過嚴謹的基準和流程，最後也得經過會議審議充分討論，才會確定對業者祭出罰單。

施瓊華進一步分析業者最常犯的違規樣態。產險業方面，近兩年最常見的違規類型包括內控缺失、公司治理、核保三大類。相較二○一九年，二○二○年的罰鍰總額略為下降，減少三六○萬元，主要來自核保缺失的裁罰情形減少；但在內控缺失的部分，裁罰金額則從六六○萬元增加至七二○萬元，在各違規樣態中占比最高，占比超過三成。

「市場不當競爭，是目前產險業最需要改進的項目，」施瓊華說，產險業規模較小，業務容易集中於單一險種，有的業者為爭取業績，以不當折減保費等競價行為，影響市場紀律，「除了加強查核、透過裁罰約束之外，我們也鼓勵產險業開發新商品，拓展業務，緩和市場競爭的情形。」近年像是農業保險、托育人員責任保險、登山海域綜合保險等，都是產險業積極推展的新業務。

至於壽險業的違規態樣，整體來看同樣以內控缺失佔大宗，包括資產配置及清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管作業、股權商品交易人員利益衝突防範作業等，在二○一九年及二○二○年各吞下七二六○萬元、三六四○萬元的罰鍰。而二○二○年壽險業的核保缺失相對增加，包括公司核保時未落實執行保費來源相關查證及審核機制等，從二○一九年不到一成，到了二○二○年占比已達二成五。

從壽險近年來的違規案件來看，施瓊華認為，壽險業在「資金運用」及「業務招攬管理」尤其需要加強改善，「壽險業的資金來自保戶，必須嚴守投資交易紀律，而且壽險大多為長年期保單，更是對保戶長期甚至終身的承諾，更需落實公平待客原則，維護保戶權益，」施瓊華強調，賣賠錢保單爭取業績，或是進行不符合風險胃納的投資，都是壽險業還有待改善的部分。

二○二○保經代裁罰大增

「勸誘貸款買保單」最多

不過，更值得注意的是，相較產壽險的罰鍰下降，保經代的罰鍰則出現「爆炸性成長」，從二○一九年的四八○萬元，到了二○二○年增加至二七一○萬元，翻漲五倍之多。

其中，又以「未落實認識客戶 KYC」為最大宗，常見的像是勸誘或利用話術，誘導客戶用保單借款、定存解約，或將房子抵押向銀行貸款，再用這筆錢去買投資型保單等保險商品，以財務高槓桿方式買保險，還有業務員銷售時，未對客戶清楚說明商品內容，且未考量商品適合度等。

這樣的情況，近兩年特別嚴重，「當我們發現，有不少兼營保經代業務的銀行，都存在類似的違規情形時，就著手研究修訂相關規範。」施瓊華表示，二○一九年十一月修正的「保險經紀人管理規則」及「保險代理人管理規則」、二○二○年二月修正的「保險業招攬及核保理賠辦法」等，都是為了加強業者在「落實認識客戶 KYC」的監理力度。

「買了保險，就不該隨意解約，」施瓊華也提醒消費者，應該對自己的財務決定負責，不該單方面聽取業務員的話術，就貿然採取解約的行動。

來源：《現代保險雜誌》 387/388 期

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