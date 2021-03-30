疫情影響 PwC：逾7成企業遭負面衝擊

受新冠肺炎疫情影響，超過 70% 的受訪者表示，其企業經營受到疫情的負面衝擊，但也有 20% 的受訪企業認為，疫情反倒為組織帶來正面影響，主要以科技業與健康產業是可能因疫情而受惠的產業。

根據資誠 PwC 最新發布的《2021 全球危機調查報告》，新冠肺炎疫情對旅遊休閒業衝擊甚鉅，但如果設有專業危機管理團隊以因應危機的組織，在疫情期間的表現通常較為理想。

即便企業設立明確定義的危機處理團隊，也需要靈活有彈性的危機管理計劃，以因應各種類型的危機，但調查發現，僅 35% 的組織制訂「高度相關」的危機應對計劃，代表著多數組織都沒有將其計劃設計為「所有危機均能適用」(crisis-agnostic)，而這也是韌性組織的特徵之一。

PwC Taiwan 危機管理服務主持人蔡朝安表示，從調查中可學習各國企業如何應對危機，為下一步發展奠定基礎。企業必須為未來做好完善準備，包括危機管理計劃、提升韌性計劃以及照顧員工的身體與心理需求。

蔡朝安進一步指出，財務績效較好的企業，也更加關注組織韌性，並且可以將組織內應對危機的各項功能進行良好的整合，調查指出，7 成的企業將增加對韌性的投資，而在重視風險的領導企業中，這一數字更高達 9 成。

蔡朝安指出，企業必須將建立韌性做為優先項目，才能讓韌性成為組織 DNA。韌性是組織抵禦破壞並創造新機會的基礎。